Berliner Entlastungspaket: Rot-Grün-Rot bleibt im Krisenmodus

Politik ist oft ein mühsames Reparaturgeschäft. Kaum haben wir die Corona-Krise einigermaßen hinter uns gelassen, bedrohen die Folgen von Russlands Ukraine-Krieg und die daraus folgende Energieknappheit Wohlstand und sozialen Frieden.

In diesen Zeiten warten alle Bundesländer auf den Bund. Von dort muss das nächste große Entlastungspaket kommen. Eines, dass die Republik durch die nächsten beiden harten Winter bringen soll.

Noch ist dieses Paket nicht fertig, und doch ist der Erwartungsdruck auf die Bundesländer jetzt schon groß. Das gilt auch für das Land Berlin. Die rot-grün-rote Koalition sagt seit Wochen, dass sie bereit sei, die Hilfen des Bundes zu ergänzen, wo dies nötig sei.

Mittlerweile ist auch klar, wie viel Geld Berlin dafür bereitstellen möchte: Die Koalition hat sich auf eine Spanne von 800 Millionen bis 1,5 Milliarden Euro geeinigt. Genaueres weiß man erst, wenn der Bund sein Paket vorstellt.

Doch schon jetzt ist bekannt, wofür Berlin so viel Geld ausgeben will. Davon soll unter anderem ein auf Berlin begrenztes 29-Euro-Ticket bezahlt, soziale und öffentliche Infrastruktur gestützt und Privathaushalten geholfen werden. Auch eine Entlastung für Unternehmen gehört dazu. Darlehensprogramme und Energiekostensoforthilfe sind schon während Corona eingeübt worden und haben tatsächlich geholfen. Die Berliner Wirtschaft hat die Krise überraschend gut überstanden.

Die größte Lücke in dem Hilfs- und Stützungspaket klafft jedoch beim Mieterschutz. Ausgerechnet. Zwar hat sich das Regierungsbündnis darauf verständigt, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften anzuweisen, niemandem zu kündigen und auch niemandem die Gaszufuhr zu sperren, der die steigenden Preise nicht bezahlen kann. Aber ganz ehrlich: Das ist auch das Mindeste. Alles andere wäre ein eklatantes Versagen der Berliner Regierungsparteien gewesen.

Auf diese Weise werden Bewohner von mehr als 300.000 Wohnungen vor den schlimmsten Auswirkungen der Energiekrise geschützt. Dieses Kündigungsmoratorium ist gut – aber es ist doch viel zu wenig. Schließlich bleiben die Bewohner in den knapp 800.000 privat bewirtschafteten Wohnungen Berlins außen vor. Es spricht Bände, wenn Mieterschützer und konservative Opposition jetzt unisono fordern, den Schutz unbedingt auch auf Mieter privater Wohnungen auszudehnen.

Die klaffende Schutzlücke ist eine Folge des Stillstands des Berliner Wohnungsbündnisses. Regierungschefin Franziska Giffey und Bausenator Andreas Geisel hatten sich mit Beginn ihrer Regierungszeit vorgenommen, die private Immobilienwirtschaft und auch die vielen Wohnungsbaugenossenschaften in die Berliner Mietenpolitik einzubinden, sie zu einem freiwilligen Verzicht auf Mieterhöhungen zu bewegen, ja zu verpflichten.

Eines der Ziele der beiden SPD-Spitzenpolitiker war es, durch ein Wohnungsbündnis den Druck aus der Berliner Mietendebatte zu nehmen. Es sollte zeigen, dass man nicht enteignen müsse, um einen funktionierenden Wohnungsmarkt sicherzustellen.

Tatsächlich gibt es aus der Privatwirtschaft einige positive Signale. Auch jetzt wieder durch den Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Doch die Signale sind bisher so unverbindlich, dass sich niemand darauf verlassen will und kann. Als im Frühjahr daraufhin der Berliner Mieterverein – eine Lobbyorganisation von 200.000 Mietern – das Wohnungsbündnis verließ, war das ein schwerer Schlag für Giffey und Geisel. Jetzt müssen beide beweisen, dass das eigentlich schon klinisch tote Wohnungsbündnis dennoch wenn schon nicht zu einer strahlenden Erfolgsstory, so doch wenigstens zu einem funktionierenden Werkzeug werden kann.

Sollte dies nicht gelingen, werden die Enteignungs-Befürworter umso lauter auf die Umsetzung des – erfolgreichen – Volksbegehrens pochen. Und das bedeutet insbesondere für die Enteignungsgegner Franziska Giffey und Andreas Geisel sehr unruhige Zeiten. Die rot-grün-rote Koalition bleibt im Krisenmodus.