Deutschland bangt weiter um seine Energieversorgung und fürchtet steigende Preise im Winter. In Berlin will der Senat im August eine Vorlage dazu beraten, wie die öffentliche Verwaltung Energie sparen kann. Erklärtes Ziel ist ein Einsparvolumen von zehn Prozent. Sicher ist für die Berliner Landespolitiker allerdings schon jetzt, wer den Großteil der Energiehilfen bezahlen soll: die Bundesregierung.

Ein besonderes Schauspiel zur Energiedebatte lieferten am Dienstag Kultursenator und Vizeregierungschef Klaus Lederer (Linke) – er vertrat die corona-positive Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey – und Bausenator Andreas Geisel (beide SPD). Niemand müsse sich derzeit Sorgen um die Versorgungssicherheit machen, sagte Lederer im Anschluss an die turnusmäßige Senatssitzung. Niemand müsse sich zum jetzigen Zeitpunkt darum sorgen, ob Kitas oder Schulen in Betrieb bleiben. Oder Privathaushalte im Kalten oder Dunkeln sitzen müssten. Um im nächsten Atemzug daran zu erinnern, dass es nicht der Senat sei, der darüber entscheide, welche Bereiche wie viel vom knappen Gut Gas bekommen sollen, sondern die Bundesnetzagentur. Deren Entscheidungen entzögen sich dem Einfluss der Berliner Landesregierung.

Auch Bausenator Geisel sagte, Spekulationen über Priorisierungen bei der Gasverteilung seien derzeit nicht sinnvoll. Mehr noch: „Sie entbehren jeder Grundlage.“ Als dann Lederer dennoch nachlegte, dass in jedem Fall Schulen und Kitas weiter Energie geliefert bekämen, sagte Geisel: „Ja – und diese Liste ließe sich jetzt fast beliebig lang fortsetzen. Noch einmal: Es ist eine müßige Diskussion.“ Das überraschte dann doch ein wenig. Denn dafür wurde diese Diskussion dann doch reichlich nachdrücklich geführt.

Deutlich wurde Linken-Politiker Lederer bei den Forderungen an den Bund. Nach seiner Einschätzung birgt die sich womöglich verschärfende Energiekrise mit explodierenden Preisen erheblichen sozialen Sprengstoff. Deshalb müssten Betroffene unterstützt werden.

Doch wer soll das sein? „Es geht um ein Bündel von Maßnahmen, die konkrete Entlastungen für die untersten, aber durchaus auch die mittleren Einkommensschichten mit sich bringen, die in besonderer Weise von der Krise betroffen sind“, sagte Lederer. Der Senat sei bereit, „komplementär zu unterstützen“, ähnlich wie in der Corona-Pandemie. Aber: „Wir werden nicht alles abfangen können.“

Dennoch sei es nötig, dass Berlin vorangehe, die Verwaltung habe eine Vorbildfunktion, so SPD-Mann Geisel. In der angekündigten Vorlage soll dann auch stehen, welche öffentlichen Gebäude künftig nach Mitternacht nicht mehr angestrahlt werden. Regierungschefin Giffey hatte vorige Woche ihren eigenen Amtssitz, das Rote Rathaus, ins Gespräch gebracht.

Dagegen wagte Kollege Lederer einen Blick über die Grenzen hinaus. Als Europasenator, der er auch ist, schaue er sich gerne einmal anderswo um, so der Linken-Politiker. Das Nachbarland Tschechien zum Beispiel setze in der Krise auf eine „weitgehende Verstaatlichung der Energieversorgung“.