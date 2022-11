Berlin erinnert an den Mauerfall am 9. November 1989 Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung erinnert Berlin heute an die Friedliche Revolution und den Mauerfall vor 33 Jahren. An der Gedenkstätte in der Bernau... dpa

Berlin -Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung erinnert Berlin heute an die Friedliche Revolution und den Mauerfall vor 33 Jahren. An der Gedenkstätte in der Bernauer Straße nehmen daran unter Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) teil.