Berlin feiert den 175. Jahrestag der Märzrevolution

Berlin -Berlin bereitet sich auf die Feiern zum 175. Jahrestag der Märzrevolution vor. Geplant sei eine Reihe von Veranstaltungen am Wochenende des 18. und 19. März 2023, die an die Barrikadenkämpfe der Revolutionäre von 1848 in Berlin, aber auch an ihre bleibende Bedeutung für die Demokratie erinnern sollen. Das teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit. Darunter seien zum Beispiel Ausstellungen, interaktive Führungen, Gesprächsrunden oder Performances. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte den Senat zuvor über den Stand der Planungen informiert.