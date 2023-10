Berlin: Große Mobilisierung zu Palästina-Demo

Nur 50 Teilnehmer waren zu der Palästina-Demonstration am Sonntag in Berlin angemeldet, Hinweise auf mehr gab es laut Polizei nicht. Doch es kamen schnell me...

50 Teilnehmer waren angemeldet - am Ende kamen mehr als 1000 zu einer pro-palästinensischen Demonstration am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte. Paul Zinken/dpa