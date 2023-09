Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) fordert ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer in Berlin. Auf Anfrage der Berliner Zeitung erklärt die Senatsverwaltung für Inneres und Sport: „Das politische Anliegen, dass Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, die sich über Jahre in Deutschland rechtmäßig aufhalten, Unionsbürgerinnen und -bürgern gleichgestellt werden und gleichberechtigt an Kommunalwahlen bzw. BVV-Wahlen in Berlin teilnehmen können, wird auch von Senatorin Iris Spranger unterstützt.“



Dafür müssten nach Angaben der Senatsverwaltung jedoch das Grundgesetz und die Landesverfassung mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. „Derzeit ist die erforderliche Mehrheit im Deutschen Bundestag und im Abgeordnetenhaus dafür nicht ersichtlich“, erklärt eine Sprecherin weiter.

Einbürgerungen sollen Demokratiedefizit reduzieren

Wie viele Menschen von einer Ausweitung des Wahlrechts profitieren könnten, ist unklar. Genaue Zahlen liegen der Senatsverwaltung derzeit nicht vor. „Der Anteil der Menschen in Berlin, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, liegt bei etwa 23 Prozent. Das dadurch bestehende Demokratiedefizit in der politischen Willensbildung in den verschiedenen Volksvertretungen kann derzeit nur durch eine verstärkte Einbürgerung reduziert werden“, sagt die Sprecherin der Senatsverwaltung.

Der Innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Burkard Dregger reagiert verhalten auf die Äußerung der Innensenatorin. „Die Koalition aus CDU und SPD konzentriert sich darauf, die Vereinbarung des Koalitionsvertrages umzusetzen, insbesondere um die Sicherheit der Berliner und Berlinerinnen substanziell zu verbessern“, sagt Dregger der Berliner Zeitung. „Das Staatsangehörigkeitsrecht gehört nicht zu diesen Vereinbarungen“, so Dregger weiter.

In der vergangenen Woche sorgte der Vorstoß der hessischen SPD für die Ausweitung des kommunalen Wahlrechts auf Nicht-EU-Ausländer bundesweit für Schlagzeilen. So hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass auch Flüchtlinge wählen dürften, die länger als sechs Monate in Deutschland leben. Das hieße, dass auch anerkannte Asylbewerber wählen dürften, „die einen unbefristeten Aufenthaltstitel besitzen“, sagte ein SPD-Sprecher auf Bild-Anfrage.

Wahlrecht für Ausländer: Hessen-SPD will sechsjährige Übergangsfrist

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Meldung rundete die SPD jedoch zurück: „Durch einen redaktionellen Fehler wurden aus den sechs Jahren, die in dem Fraktionspapier als Frist genannt sind, bei der Übertragung der Position in unser Wahlprogramm sechs Monate“, erklärte Generalsekretär Christoph Degen.



„Die Formulierung im Wahlprogramm ist also schlichtweg falsch und gibt die Beschlusslage der SPD Hessen und der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag nicht korrekt wieder.“ Die Regelung solle außerdem nur für Nicht-EU-Ausländer mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel gelten.

Ausweitung des Ausländerwahlrechts ist mit dem Grundgesetz unvereinbar

Schon heute dürfen Ausländer mit EU-Staatsbürgerschaft an Kommunalwahlen teilnehmen. Seit 1992 ist im Grundgesetz das Recht zur Teilnahme an Wahlen auf kommunaler Ebene für EU-Bürger verankert, vorausgegangen ist eine entsprechende europarechtliche Regelung. Die Ausweitung des Wahlrechts auf staatlicher Ebene, wie bei Wahlen zum Deutschen Bundestag oder dem Abgeordnetenhaus, gilt jedoch als unvereinbar mit dem Grundgesetz.

Im Artikel 20 Grundgesetz (GG) heißt es dazu, dass alle Staatsgewalt „vom Volke“ ausgehen muss – gemeint sind dabei Deutsche im Sinne des Grundgesetzes. Genau wie Artikel 1 GG (Menschenwürdegarantie) unterliegt auch Artikel 20 GG der „Ewigkeitsklausel“ des Artikel 79 Absatz 3 GG, damit sind beide der Disposition des Gesetzgebers entzogen.

Ob die Ausweitung des Wahlrechts auf kommunaler Ebene mit dem Grundgesetz verfassungsrechtlich zulässig wäre, ist unklar. Dies räumt auch die Senatsverwaltung gegenüber der Berliner Zeitung ein. Demnach sei umstritten, ob ein solches Wahlrecht „eingeführt werden kann und vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben würde“, so die Sprecherin.



Derzeit sind 923.789 Ausländer in Berlin registriert, davon besitzen jedoch lediglich 29,8 Prozent eine Staatsbürgerschaft der Europäischen Union, die grundsätzlich zur Teilnahme an der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung berechtigt.