Klaus Lederer: „Ein Herr Merz möge unserer Stadt bitte erspart bleiben“

Berlins Kultursenator im Gespräch über Klimaschutz, dass sich viele kein Lastenrad zum Preis eines Autos leisten können – und Fliehkräfte in der Koalition.

Das erste Jahr der rot-grün-roten Koalition in Berlin geht zu Ende. Und Klaus Lederer ist einer von nur zwei Senatoren, die schon in der Wahlperiode davor dem damals rot-rot-grünen Senat angehört haben. Kurz vor Jahresende hatte der Kultursenator und Bürgermeister der Linkspartei Zeit für ein Gespräch in seinem Büro im Abgeordnetenhaus. Gelegenheit für einen Rück- und einen Ausblick.