Kunstaktion als ziviler Ungehorsam: Kühe steigen der Milch-Lobby aufs Dach

Zwei Kühe klettern auf das Vordach des Hauses der Land- und Ernährungswirtschaft am Oranienburger Tor. Ein Schlachter mit blutbefleckter Schürze von der Firma Tönnies nimmt sie an die Kette und blickt auf die etwa hundert Demonstrierenden unter ihm, die gerade eine Gerichtsverhandlung aufführen. Ein Richter mit Robe und Barockperücke läuft auf und ab und deutet auf die Angeklagten, deren Hände mit Seilen gefesselt sind.

Sie starren trübsinnig ins Leere, um den Hals tragen sie Schilder mit der Aufschrift Deutscher Bauernverband, dmk, Arla, Milch e.V., Milka und Müller. Die „Lobbyisten“ sagen zu ihrer Verteidigung Dinge wie „Wir haben die Menschheit ernährt“ und „Den Tieren geht’s doch gut“. Das Publikum buht und muht laut. „Du bist Abschaum“, ruft der Richter. „Schuldig!“

Die Kunstaktion soll den „weltgrößten Gerichtsprozess aller Zeiten in Sachen Tierrecht“ zeigen. Der Richter verurteilt alle Lobbyisten wegen „größenwahnsinniger Wachstumslogik, ungerechtfertigter Tiertötung und krimineller Lobbyarbeit“. Weitere Anklagepunkte stehen auf Schildern: die Korrumpierung des Pariser Klimaabkommens, die Misshandlung von Tieren und die Ermordung unschuldiger Tierfamilien.

Die antispeziesistische Bewegung „Animal Rebellion“ hat zu dieser unangemeldeten Versammlung aufgerufen. Antispeziesistisch bedeutet, dass sie Menschen nicht über Tiere stellen. Sie setzt sich mit zivilem Ungehorsam für Tierrechte ein und hat sich von Extinction Rebellion abgespalten, um die Tierindustrie stärker in den Fokus von politischen Entscheidungen zu rücken. Die Aktion findet im Rahmen des Klimaprotestcamps im Invalidenpark statt, von dem aus Aktivisten eine Woche lang Demonstrationen und viele kleinere Versammlungen in Berlin organisieren.

Angeklagt sind neben dem Deutschen Bauernverband auch große Konzerne, die Milch verwenden. Paul Zinken/dpa

Ganz so wie geplant verläuft die Kunstaktion an diesem Freitagmorgen nicht. Die Polizei ist innerhalb von wenigen Minuten vor Ort und führt den „Richter“ sofort ab. Spontan springt jemand ein, doch nach der Entlassung des Richters wiederholen die Aktivisten die Inszenierung. Beim zweiten Mal ist sie tatsächlich unterhaltsamer. Beamte stellen sich direkt unter das Glasdach, sodass die Kühe ihre „Gülle“ nicht auf die verurteilten Verbände und Konzerne schütten. Stattdessen läuft sie nach der „Befreiung“ der Kühe über das Transparent auf den Boden. Damit wolle Animal Rebellion das Problem der Gülleproduktion verdeutlichen, sagt eine Rednerin.

„Die Ineffizienz der Tierhaltung kostet uns die Zukunft“

Auf dem Transparent ist eine Kuh abgebildet, deren Aufteilung an eine Grafik zu Rindfleischteilen erinnert. Doch statt Filet, Hüfte oder Roastbeef sind dort Auswirkungen der Tierhaltung wie „Methan“, „Climate Crisis“ und „Deforestation“ eingezeichnet. Ein anderes Transparent zeigt die „Ineffizienz“ der Tierhaltung, die demnach 77 Prozent der Nutzflächen braucht, aber nur acht Prozent der Kalorien liefert.

Durch die Haltung von Kühen würde die Biodiversitäts- und Klimakrise beschleunigt, sagen die Mitglieder von Animal Rebellion. Qualitätssigel und Bilder von weidenden Kühen hätten die Verbraucher in die Irre geführt. Diese Praxis bezeichnen die Aktivisten als „skrupellos“ und „ignorant“. Neben den Lobbyisten nennen sie auch die CDU/CSU als Partei und den Politiker Cem Özdemir (Bündnis 90/Grüne) als Mitverantwortliche.

Der Bauernverband verhindere seit jeher notwendige Reformen und verstärke dadurch die Probleme der deutschen Landwirtschaft, sagt Sprecherin Scarlett Treml in ihrer Rede: „Die Belastung des Grundwassers, Luftverschmutzung, Einsatz von Glyphosat und Insektensterben bedrohen unsere Lebensgrundlagen.“ Animal Rebellion fordere deshalb ein sofortiges Umdenken und das „längst überfällige“ Bekenntnis des Bauernverbandes zur pflanzlichen Agrar- und Ernährungswende. Intensive und attraktive Beratungs- und Förderpakete sollen aus dem zerstörerischen System der Tierindustrie herausführen. So könne der Klima- und Diversitätskrise rasch und effizient entgegengewirkt werden. Auf die Rede folgt Jubel.

Die Stimmung ist trotz Regenwetter fröhlich, nur wenige der Umstehenden sind maskiert. Das Publikum lacht über das Schauspiel, jemand fordert: „Kettet sie an!“ und „Ab in den Käfig!“ Auf dem Dach zünden die Kühe Bengalos, die Menge jubelt und skandiert: „Schlacht-, Schlacht-, Schlachthäuser schließen!“ Die Polizisten lassen die Aktivisten ihre Reden halten und dokumentieren das Geschehen mit einer Kamera. Nach über einer Stunde sammeln sie herumstehende Rucksäcke ein, was die Demonstrierenden nervös macht, doch sie wehren sich nicht. Es gehe um die Pyrotechnik, also die „Gefahrenabwehr“, sagt ein Polizist.

Sprecherin Treml sieht die Aktion als Erfolg, die Aufmerksamkeit sei hoch. Das Messer des Fleischers sei nicht echt, sagt sie, alles sollte friedlich ablaufen. Ein Journalist fragt Treml nach ihrem Frühstück, sie lächelt. „Ich hatte einen Kaffee“, sagt sie. „Natürlich mit Hafermilch.“