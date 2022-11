Ostbezirke: Bürgermeister klagen über ungleiche Flüchtlingsverteilung

Wie ist die Lage in Kiew nach den jüngsten russischen Raketenangriffen? 250.000 Menschen haben keinen Strom. Tagelang hatten sie auch kein Wasser. Die Wärmeversorgung ist in Gefahr. Die Stadtverwaltung plant für den Ernstfall eine Notversorgung. Bürgermeister Vitali Klitschko will dafür mehr als 1000 Heizstellen in der Stadt vorbereiten. Inzwischen fließt wenigstens das Wasser wieder.