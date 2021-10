Berlin - Thomas Brechenmacher hat am Sonntag erst gar nicht bemerkt, dass er – genauer gesagt, einer seiner Texte - es sehr unverhofft zu einer gewissen Popularität in der Bundespolitik gebracht hat. Der Professor für Neuere Geschichte an der Universität Potsdam hatte mit seiner Frau am Tag der Deutschen Einheit einen Ausflug ins Havelland gemacht.

Die Rede der Kanzlerin in Halle, die ihn folgenschwer zitierte, hatte er nicht verfolgt. Wohl aber sein Sohn, der ihn am Nachmittag anrief und mitteilte, dass die Kanzlerin aus einer Veröffentlichung des Vaters vorgelesen hatte. Brechenmacher fühlt sich dabei allerdings nicht korrekt wiedergegeben.

privat Professor Thomas Brechenmacher

Angela Merkel hatte in einer für sie ungewohnt persönlichen Rede darüber gesprochen, dass Menschen mit Herkunft aus der DDR ihre Zugehörigkeit zur Bundesrepublik immer wieder aufs neue beweisen müssten, „so als sei die Vorgeschichte, also das Leben in der DDR, irgendwie eine Art Zumutung“. Als Beispiel las sie dann einen Absatz aus einem Aufsatz vor, den Brechenmacher im vergangenen Jahr für eine Veröffentlichung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung geschrieben hatte. Darin heißt es über Merkel: „Sie, die als Fünfunddreißigjährige mit dem Ballast ihrer DDR-Biographie in den Wendetagen zur CDU kam, konnte natürlich kein ‚von der Pike auf’ sozialisiertes CDU-Gewächs altbundesrepublikanischer Prägung sein.“ Ihr 35-jähriges Leben in der DDR als Ballast bezeichnet zu wissen, so die Kanzlerin in ihrer Rede, sei ein Beispiel dafür, dass im Westen die Lebensleistung der Ostdeutschen zu wenig gesehen werde.

„Es ist wie so oft bei solchen Zitaten, die mit Schlagworten versehen sind“, sagte Brechenmacher der Berliner Zeitung am Dienstag. „Sie sind einfach aus dem Zusammenhang genommen.“ Die Kanzlerin habe seine Worte völlig korrekt wiedergegeben – dabei jedoch aus dem Kontext gerissen. Der Geschichtsprofessor hat in einem Band über die Geschichte der CDU das Kapitel verfasst, in dem es um Angela Merkel als Parteivorsitzende geht. „Der Passus, den sie zitiert hat, steht relativ am Ende des Textes“, sagt der Wissenschaftler. „Da geht es um die Frage, wie Angela Merkel überhaupt zur CDU fand.“

Er habe darin Stellungnahmen von Leuten aufgegriffen, die sagten, sie sei eigentlich eine Fremde gewesen, also kein „altbundesrepublikanisches CDU-Gewächs“. Er habe geschrieben, dass Merkel „mit dem Ballast ihrer DDR-Biografie als 35-Jährige“ gekommen sei, so Brechenmacher. „Das Wort Ballast bezieht sich aber natürlich nicht auf ihre gesamte Ostbiografie. Der Ballast ist das, was sie beschwert und abwerfen will, um den neuen Weg zu gehen.“ Er habe dabei auch auf eigene Erzählungen von ihr zurückgegriffen, in denen sie die Stimmung in der Wendezeit beschrieben habe.

Brechenmacher möchte in dieser Sache keinen Streit vom Zaun brechen, das merkt man ihm im Gespräch an. „Aber ich bin wirklich weit davon entfernt, ostdeutsche Biografien, noch dazu die Biografie der Bundeskanzlerin damit diskreditieren zu wollen“, sagt er.

Der Artikel „Die CDU unter Angela Merkel (2000-2018)“ ist 46 Seiten lang und wird durch fast neun Seiten mit Fußnoten ergänzt. Die CDU hat zu Beginn des neuen Jahrtausends die Spendenaffäre zu verarbeiten. Merkel wird gerade dadurch, dass sie kein Gewächs der Bundesrepublik ist, in gewisser Weise zur Retterin der Partei. Brechenmacher beschreibt sie als Reformerin. Er wünscht sich daher, dass die Menschen seinen ganzen Text lesen. „Ich kann das Problem verstehen, das Merkel umtreibt“, sagt er. „Mein Zitat war vielleicht aus dem Zusammenhang genommen ein guter Aufhänger dafür. Es ist aber in dem Text nicht so interpretierbar, wie sie es darstellt. Es ist dafür das falsche Zitat.“