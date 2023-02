Berlin muss weiter zählen: 450 Wahlbriefe liegengeblieben Eine Pannenserie wie bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 hat es in Berlin am Sonntag nicht gegeben. Aber in einem Bezirk sind Wahlbriefe liegengeblieben. Was b... dpa

ARCHIV - Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Berlin -In Berlin sind im Bezirk Lichtenberg zwei Tage nach der Wiederholungswahl die Wählerstimmen aus rund 450 liegengebliebenen Wahlbriefen noch nicht berücksichtigt worden. Das soll nachgeholt und das Ergebnis entsprechend aktualisiert werden, wie Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Dienstag in Berlin sagte. „Das wird jetzt ausgezählt“, sagte er und versicherte, es gehe keine Stimme verloren. „Wie es dazu gekommen ist, ist noch in der Prüfung. Es hat offensichtlich Kommunikationsprobleme gegeben in diesem Bezirkswahlamt“, räumte Bröchler ein. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.