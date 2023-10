Jüdinnen und Juden in Berlin haben Angst, ganz besonders seit dem vergangenen Wochenende. Auch hierzulande wird befürchtet, dass es Übergriffe und Gewalt von Hamas-Sympathisanten auf den Straßen Berlins geben könnte. Am Freitagmorgen wurde berichtet, dass viele Eltern mit jüdischen Wurzeln ihre Kinder lieber nicht in die Schule schicken wollten. Beim ersten Freitagsgebet seit dem terroristischen Hamas-Überfall vom letzten Wochenende lastete eine besondere Verantwortung bei den Imamen. Würden sie in den Moscheen gemäßigt auftreten oder die Stimmung aufheizen?

Wie war nun die Stimmung bei den Moscheebesuchern in Berlin? Ein Blick nach Neukölln, wo es in den vergangenen Tagen bereits zu Ausschreitungen gekommen war, etwa auf der Sonnenallee bei propalästinensischen Demonstrationen, sollte einen Eindruck geben. Die Berliner Zeitung war vor Ort.

Die Al-Nur-Moschee in Neukölln

Unser Weg führte in die Haberstraße am südöstlichen Ende des Bezirks. Dort befindet sich die Al-Nur-Moschee. „Al-Nur“ bedeutet im Deutschen „das Licht“ und verweist auf die Sure 24 im Koran.

Die Al-Nur-Moschee stand in der Vergangenheit bereits häufiger in der Kritik. Sie gilt als salafistennah. Die angegliederte – stets sehr gut besuchte – Koranschule stand wegen ihrer Lehrinhalte in der Kritik. Die Inhalte, die dort gelehrt werden, wurden bereits als frauen- und demokratiefeindlich gebrandmarkt, so dass die Neuköllner Moschee bereits vom Verfassungsschutz in diversen Berichten erwähnt wurde. Mehrfach fiel die Moschee medial auch dadurch auf, dass Hassprediger aus dem Ausland gastierten, was zu zahlreichen Anzeigen wegen Volksverhetzung führte. Auch die Berliner Staatsanwaltschaft leitete bereits ein Ermittlungsverfahren gegen den dortigen Imam ein.

Predigt nur auf Arabisch – keine martialischen Worte

Alles Gründe, weshalb die Predigt beim heutigen Freitagsgebet, während im Nahen Osten der Krieg tobt, von besonderem Interesse war. Ein Besucher der Moschee hat sich bereiterklärt, anonym von der Predigt für die Berliner Zeitung zu berichten.



Die Predigt fand auf Arabisch statt, ausschließlich auf Arabisch, obwohl auf der Website der Moschee das Freitagsgebet mit deutscher Simultanübersetzung beworben wurde.

Das Freitagsgebet war sehr gut besucht. Viele wütende Gesichter sind unter den Teilnehmenden gewesen. Überwiegend hat es sich um arabische Männer gehandelt, die aus diversen Ländern nach Berlin gekommen sind. Auch Palästinenser, deren Akzent unter den Besuchern deutlich vernehmbar war. Die nach dem Gebet stattgefundene Predigt dauerte circa eine Dreiviertelstunde.



Wer jetzt martialische Worte erwartet hat, wird überrascht sein: Der Tonfall des Imams wirkte zwar aggressiv, aber es wurde nicht rhetorisch nach Eskalation gesucht.

Predigten über das syrische Idlib

Die Predigt selbst hangelte sich von allgemeinen Aufforderungen zur Solidarität mit Armen und Schwachen bis hin zu den Lehren Mohammads. Dieser Teil hätte auch an jedem anderen Freitag so vorkommen können. Gen Ende wurde es dann aber doch noch politisch. Der Imam verwies auf die Situation im syrischen Idlib, auf einen Kriegsschauplatz, der aus den westlichen Medien so gut wie verschwunden ist. Die Angriffe der syrischen Armee mithilfe russischer Truppen haben dort in den vergangenen Tagen zu einer Massenmigration geführt. Des Weiteren war die Rede vom Sudan und vom dortigen Bürgerkrieg, von dem hierzulande kaum berichtet wird.

Am Ende kam auch Gaza zur Sprache, wahrscheinlich der Teil, auf den die meisten Anwesenden gewartet haben. Aber bis auf Aufforderungen zum gemeinsamen Gebet für Idlib, Karthum und den Gazastreifen kam nicht mehr viel zur Sprache.



Wer Vergeltung oder Kriegsrhetorik erwartet hatte, wurde hier eines Besseren belehrt. Vielleicht sprach der Imam bewusst vorsichtig, weil er wusste, dass die Moschee unter besonderer Beobachtung steht. Vielleicht wollte man vermeiden, nach dem Freitagsgebet mit negativen Schlagzeilen in der Presse für Aufmerksamkeit zu sorgen. Fakt ist: Die Lage blieb ruhig.

Die Gefahr einer Eskalation in Nahost und der Radikalisierung auf den Straßen Berlins

Auch anschließend, nach dem Gebet, gab es keine Kundgebungen auf der Straße oder andere Protestaktionen. Die Moscheebesucher machten sich auf den Heimweg. Dennoch bleibt festzuhalten: Die Stimmung unter den Anwesenden war aufgeheizt. Die Gefahr bleibt bestehen, dass mit zunehmender Kriegsdauer und Eskalation in Nahost sich die Berliner Behörden auf eine Radikalisierung auf den Straßen einstellen müssen.



