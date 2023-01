Berlin-Neukölln: „Was bitte hat Einbürgerung mit Integration zu tun?“

Das Innenministerium will Einbürgerungen erleichtern, um Integration zu fördern. Was sagen Ausländer und Gastarbeiterkinder dazu? Eine Reportage aus Neukölln.

Es dauert nicht lange, bis Mohammad über kriminelle Clans spricht. Er habe sie lange als undankbar empfunden, sie dürften hier leben und machten trotzdem, was sie wollten. „Heute kann ich verstehen, warum die so sind“, sagt er. „Nach einer Weile entwickelt man eine Aggression gegen das Land, wenn man so behandelt wird.“