Wiederholung der Bundestagswahl: Müssen viele Berliner bald wieder an die Urne?

Vor fast zwei Jahren wurde der Bundestag gewählt. Doch bis heute ist nicht sicher, ob wirklich diejenigen im Parlament sitzen, die dort auch juristisch abgesichert hingehören, denn es gab zu viele gravierende Fehler bei der Wahl im Land Berlin.

Am Dienstag beschäftigte sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erstmals öffentlich mit den Konsequenzen aus der Pannenwahl am 26. September 2021. Am Ende muss Deutschlands höchstes Gericht vor allem eine Entscheidung treffen: In welchem Umfang muss die Bundestagswahl wiederholt werden?

In vielen Berliner Wahllokalen war die Wahl chaotisch verlaufen. Es gab lange Schlangen und Wartezeiten, falsche oder fehlende Stimmzettel. Wahllokale mussten vorübergehend schließen oder blieben bis weit nach 18 Uhr geöffnet. Bei den Wahlprüfern des Bundestags wurden den Angaben nach 1713 Einsprüche gegen die Wahl erhoben.

Bekanntlich wurden die am selben Tag in denselben Wahllokalen durchgeführten Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 12. Februar dieser Jahres komplett wiederholt. So hatte es das Berliner Landesverfassungsgericht entschieden.

In Karlsruhe geht es bei der Anhörung am Dienstag und Mittwoch formal um einen Vorstoß der Unionsfraktion im Bundestag. Aus deren Sicht ist ein Bundestagsbeschluss mit Ampel-Mehrheit vom vergangenen November rechtswidrig, wonach die Bundestagswahl in 431 Berliner Wahl- und Briefwahlbezirken mit besonders gravierenden Fehlern – das wäre etwa ein Fünftel der Gesamtzahl – wiederholt werden müsste.

Dieser Beschluss sei keine juristische, sondern eine klar erkennbar politische Entscheidung, heißt es aus der Union. Sie legte Wahlprüfungsbeschwerde ein. Stattdessen hätte der Urnengang gleich in sechs von zwölf Berliner Wahlkreisen für ungültig erklärt werden müssen.

Damit schließen sich CDU und CSU der Ansicht von Bundeswahlleiter Georg Thiel an, die dieser im Frühjahr vergangenen Jahres kundtat. Demnach sollten die Wahlberechtigten in Mitte, Pankow, Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg erneut ihre Zweitstimme – also die für die Partei – abgeben dürfen. In den Wahlkreisen mit besonders knappem Ergebnis, Pankow und Reinickendorf, sollten auch die Direktmandate neu bestimmt werden.

Ob sich diese Auffassung durchsetzt, dürfte vor allem Monika Grütters (CDU) und Stefan Gelbhaar (Grüne) interessieren. Die frühere Kulturstaatsministerin gewann in Reinickendorf mit knappen 1,4 Prozentpunkten vor dem Zweitplatzierten, der versierte Verkehrspolitiker siegte in Pankow mit 4,4 Prozentpunkten Vorsprung. Beide könnten bei einer Wahlwiederholung ihr Direktmandat verlieren.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung reagierten beide Politiker am Dienstag sehr zurückhaltend. Monika Grütters, gerade von einer Brasilien-Delegationsreise des Bundestagsausschusses für Wissenschaft zurückgekehrt, mochte sich „als unmittelbar Betroffene weiterhin nicht zu dem Verfahren äußern“.

Monika Grütters und Stefan Gelbhaar könnten ihre Direktmandate verlieren

Stefan Gelbhaar, ebenso auf Dienstreise, allerdings nur auf Fehmarn, schaut nach eigener Aussage „voller juristischer Neugier“ nach Karlsruhe. Er sei „sehr gespannt“, zu welchem Schluss die Richter kämen, sagte er. Gelbhaar ist selbst Jurist und nennt sich selbst einen „echten Verfassungspatrioten“.

Vermutlich wird Gelbhaar auch einen eigenen Blick auf das Agieren von Wahlleiter Thiel haben. Jedenfalls konnte dieser nie nachweisen, warum eine halbe Wahlwiederholung geboten sei. Thiels Einlassung ähnelte eher einer moralischen Keule, die der Verwaltungsbeamte aus Wiesbaden den Berliner Behörden für ihr Versagen bei der Wahlaufsicht um die Ohren schwingen wollte. Angesprochen auf die fehlende Begründung wird bei der Union stets auf das „verfassungsrechtliche Neuland“ verwiesen, das man mit diesem Fall betrete.

Dieses Neuland will sich der Zweite Senat des höchsten deutschen Gerichts am Dienstag und Mittwoch Schritt für Schritt erschließen. Dabei wollen sich die Richter auch mit grundlegenden Fragen der Wahlprüfung befassen. Es soll zudem um Details zur Ausgabe fehlerhafter Stimmzettel, zu Unterbrechungen der Wahlhandlung, Stimmabgaben nach 18 Uhr und Wartezeiten gehen sowie um den Maßstab für die Schwere der Fehler und mögliche Rechtsfolgen.

Auch der Berliner CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann, von Haus aus Jurist, hat sich mit den Wahlprüfungsverfahren beschäftigt. Aus seiner Sicht sei es höchst problematisch, dass das Parlament darüber entscheidet, ob es korrekt zusammengesetzt ist. „Diese Selbstbefassung halte ich für verunglückt. Das Verfahren sollte geändert werden“, sagte Heilmann auf Nachfrage der Berliner Zeitung. Es solle schneller gehen und entpolitisiert werden.



Heilmanns Vorschlag: Der Bundespräsident sollte einen unabhängigen Wahlprüfungsausschuss berufen. Gegen dessen Spruch könnte dann das Bundesverfassungsgericht letzte Instanz sein, so der frühere Berliner Justizsenator, der 2021 sein Direktmandat in Steglitz-Zehlendorf verteidigte.

Mit einem Urteil aus Karlsruhe wird erst in einigen Monaten gerechnet. Von besonderem Interesse dürfte dabei einmal mehr die Rolle des federführenden Verfassungsrichters Peter Müller sein. Jüngst scheiterte ein Versuch der Ampel-Mehrheit des Bundestags, einen Befangenheitsantrag gegen den früheren CDU-Ministerpräsidenten des Saarlands vorzubringen. Müller hatte gesagt, eine Situation wie in Berlin hätte man sich vor einigen Jahrzehnten in einem „diktatorischen sogenannten Entwicklungsland“ vorstellen können, aber nicht mitten in Europa, mitten in Deutschland.



So oder so endet Müllers Amtszeit in Karlsruhe im September. Beobachter werten dies als Indiz für eine schnelle Entscheidung.