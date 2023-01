Berlin reagiert scharf auf weitere Hinrichtungen im Iran Im Iran wird weiter die Todesstrafe gegen Menschen vollstreckt, die gegen das Regime auf die Straße gegangen sind. Die Bundesregierung verurteilt dies scharf... dpa

HANDOUT - Mohammed-Mehdi K., ein verurteilter und hingerichteter Demonstrant, während seines Prozesses. ency/AP/dpa Amir Abbas Ghasemi/Mizan News Ag

Berlin -Die Bundesregierung hat scharf auf die Hinrichtung von zwei weiteren Demonstranten im Iran reagiert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) forderte das Regime in Teheran per Twitter auf, keine Todesurteile mehr zu vollstrecken „und die zu Unrecht Inhaftierten sofort freizulassen“. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ließ erneut den iranischen Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellen. Sie kündigte zudem weitere EU-Sanktionen an.