Berlin - Nächste Woche beginnen in Berlin die Herbstferien. Nach Monaten, in denen Kinder von zu Hause aus gelernt haben, Eltern Homeschooling organisieren mussten, ob Homeoffice nun möglich war oder nicht, sind viele Familien wohl urlaubsreif. Für Familien mit kleinem Geldbeutel stellt die Bundesregierung nun finanzielle Mittel zur Verfügung: Im Rahmen des Programms „Corona-Auszeit“ können Familien sieben Tage verreisen und müssen nur zehn Prozent der Kosten für die Unterkunft bezahlen.

Das Programm gibt es seit Anfang Oktober, es läuft bis Ende 2022. Familien können den Zuschuss auch zweimal in Anspruch nehmen: einmal in diesem Jahr und einmal im kommenden. Theoretisch können Familien das erste Mal schon in diesen Herbstferien profitieren – wenn sie die nötigen Voraussetzungen erfüllen und es noch Plätze gibt. Das müssen sie beachten:

Am Programm nehmen Jugendherbergen, Familienferiendörfer und ähnliche Ferienstätten teil. Eine Kostenübernahme gibt es nur dann, wenn bei den teilnehmenden Einrichtungen gebucht wird. Insgesamt sind es 86 Häuser in Deutschland – von der Ostsee bis zum Bodensee. Weitere sollen in den nächsten Wochen hinzukommen. Die Liste mit den Unterkünften findet sich auf der Website des Bundesfamilienministeriums.

Sozialleistungsempfänger haben automatisch Anspruch

Nachdem eine passende Unterkunft gefunden ist, müssen sich Familien dort selbst erkundigen, ob es noch genügend freie Plätze gibt. Ist das der Fall, erhalten sie von dort ein Formular, auf dem der Anspruch der Förderung abgefragt wird. Nach einer Prüfung kann der Urlaub gebucht werden. Selbst aufkommen müssen Familien dann nur noch für zehn Prozent der Übernachtungs- und Verpflegungskosten sowie An- und Abreise.

Voraussetzung für die Teilnahme ist der Bezug von Kindergeld, außerdem darf das Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Bei einem Paar mit zwei Kindern im Alter von drei und acht Jahren liegt die Einkommensgrenze beider Elternteile zusammen zum Beispiel bei 5576 Euro brutto pro Monat. Bei einem Paar mit einem Kind im Alter von drei Jahren darf das Haushaltseinkommen nicht mehr als 4340 Euro brutto im Monat betragen, um anspruchsberechtigt zu sein. Bei einer Alleinerziehenden mit minderjährigem Kind hat die Bundesregierung die Einkommensgrenze auf 3466 Euro brutto monatlich festgelegt.

Die Einkommensgrenzen variieren je nach Alter der Kinder, außerdem werden sämtliche Einkommensarten mitgezählt, auch Renten und Unterhalt. Ein Einkommensrechner auf den Internetseiten das Bundesfamilienministeriums soll als Orientierung dienen. Wenn Leistungen wie zum Beispiel der Kinderzuschlag, Wohngeld oder Grundsicherung bezogen werden, besteht automatisch Anspruch. Keine Rolle spielt das Einkommen, wenn ein Kind oder ein Elternteil einen Behinderungsgrad von mindestens 50 haben. Die Corona-Auszeit gilt nicht nur für leibliche Eltern, Stief- oder Pflegeeltern sind genauso anspruchsberechtigt.

Der Bund hat 50 Millionen Euro für das Programm eingeplant, wie viele Familien davon letztlich profitieren können, ist aber nicht klar. So gibt es keinen Rechtsanspruch auf Kostenübernahme. Das Programm bestehe, „solange das Geld reicht“, spätestens bis Ende 2022. Auch die Plätze in den Unterkünften seien begrenzt.

Informationen zur „Corona-Auszeit“ gibt es auch unter der kostenfreien Rufnummer: 0800 866 11 59