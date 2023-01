Berlin startet in die heiße Phase des Wahlkampfs Berlins Parteien haben in der ganzen Stadt tausende von Wahlplakaten aufgehängt. In sechs Wochen machen die Berliner schon wieder ihre Kreuze. Der Wahlkampf ... dpa

Berlin -Berlin ist in die heiße Phase des Wahlkampfs gestartet. An vielen Laternenmasten hängen bereits Wahlplakate. Seit Montag werben die Parteien damit um Stimmen für die Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten, die am 12. Februar wiederholt werden muss. Berlins Mobilitätssenatorin und grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch packte am Montagnachmittag in Spandau beim Plakatieren mit an, CDU-Landeschef und -Spitzenkandidat Kai Wegner kurz zuvor am Theodor-Heuss-Platz in Charlottenburg.