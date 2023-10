Tempelhof-Initiative: Flüchtlingsunterkunft ist ein trojanisches Pferd

Das Tempelhofer Feld soll unbebaut bleiben. Dies fordern zumindest ein Dutzend Menschen, die sich am Dienstagmorgen vor dem Roten Rathaus versammelt haben, um gegen die Änderung des Tempelhofgesetzes zu demonstrieren. Die Vertreter der Initiative 100% Tempelhofer Feld stellten ein Trojanisches Pferd auf. Ihre Befürchtung: Der Aufbau von Flüchtlingsunterkünften auf dem stillgelegten Flughafen würde das Baurecht so verändern, dass auf dem früheren Flughafengelände später auch Wohnungen entstehen könnten – dies gelte es dringend zu verhindern.



Die Änderung des Baurechts und die Ansiedlung von Flüchtlingen würden im Widerspruch zum Ergebnis des Volksentscheids 2014 stehen. Damals hatte eine Mehrheit der Wähler dafür gestimmt, das Feld nicht zu bebauen und so zu belassen, wie es ist. Das ist seither auch gesetzlich verankert.

Die schwarz-rote Koalition will nun zur Unterbringung von Flüchtlingen das Gesetz ändern. Derzeit wird an einer Rechtsgrundlage gearbeitet, die es erlaubt, sogenannte mobile Bauten – also Großzelte und Container – für Flüchtlinge auf vergleichsweise kleinen Flächen an den Rändern des betonierten Vorfelds vor den Hangars aufzustellen. Es geht dabei nach Senatsangaben nicht um Wohnungsbau.



Dafür ist bekanntlich ein internationaler städtebaulicher Wettbewerb vorgesehen, der Möglichkeiten einer „behutsamen Randbebauung in begrenzten Teilen der Fläche“ ausloten soll. Auf dessen Grundlage soll es erneut eine Abstimmung über das Feld geben. Einen Zeitplan dafür gibt es nicht.

Die Aktivisten trauen der Landesregierung nicht. Die jetzt angestrebte Gesetzesänderung sei eine Art trojanisches Pferd, eine Kriegslist des Senats, mit deren Hilfe wenn schon keine fremden Soldaten, so doch Investoren auf das Feld gelangen und dieses zerstören. Auch die vom Senat langfristig angestrebte Randbebauung „ist nach der Kapitallogik nur der Anfang. Danach wird das ganze Feld bebaut“, sagt Initiativen-Sprecher Michael Schneidewind der Berliner Zeitung.

„Baurecht durch die Hintertür“!? Demonstranten hatten Transparente dabei, manche trugen Masken von Politikern. Benjamin Pritzkuleit

Um vor all dem zu warnen, hatten die Aktivisten bundesweit nach einem hölzernen Pferd gesucht, Grüne und Linke hatten zur Teilnahme aufgerufen. Wie sie am Dienstag berichteten, wurden sie bei Ebay fündig. Ein kirchlich und sozialarbeiterisch engagierter Mann aus dem schwäbischen Göppingen habe ein solches Pferd eingestellt. Bei 100 Euro wurde man einig. Der Transport nach Berlin habe 500 Euro gekostet.

Doch sind weitere Zelte und Container auf den ohnehin versiegelten Flächen an den Rändern des Vorfelds des Hangars überhaupt ein Problem? Der Berliner Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gibt eine abwägende Antwort. Man halte dies für „grundsätzlich akzeptabel“ – jedoch nur befristet. Allerdings müsse zwingend zunächst ein Gesamtkonzept erarbeitet werden, das das ehemalige Flughafengebäude und das 23 Hektar große Vorfeld umfasst. Für BUND-Geschäftsführer Tilmann Heuser ist der „eigentliche Skandal in Tempelhof: Seit 15 Jahren ist ein Konzept für die Nutzung des Gebäudebestands keinen Millimeter vorangekommen“.

🚩Breiter Protest von @thf100 heute vor dem Roten Rathaus gegen eine mögliche Bebauung des Tempelhofer Feldes. Der Volksentscheid darf nicht durch die Hintertür ausgehebelt werden. Für ein #TempelhoferFeld für alle 🌱 pic.twitter.com/LHTBqABefU — DIE LINKE. Berlin (@dielinkeberlin) October 31, 2023

Die richtige und wichtige Unterbringung von Geflüchteten darf nicht als Trojanisches Pferd zur Aushöhlung des #THF Gesetzes für eine Randbebauung missbraucht werden. Deshalb berechtigter Protest von @thf100 vor der Senatssitzung im Roten Rathaus. pic.twitter.com/eJuzRlzkGs — Antje Kapek (@Antje_Kapek) October 31, 2023

Das sehen die Grünen im Abgeordnetenhaus ganz ähnlich. Susanna Kahlefeld, Wahlkreis-Abgeordnete des angrenzenden Neuköllner Schillerkiezes, war an diesem windigen Morgen vors Rote Rathaus gekommen, um sich das Pferd anzuschauen. Aus baulicher Sicht wären „weitere Container auf den ohnehin versiegelten Flächen unschädlich“, sagt Kahlefeld im Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Konkret kritisierte die Grünen-Politikerin, dass ein Ausbau der Flüchtlingskapazitäten auf dem ehemaligen Flughafen den zuständigen Bezirk Tempelhof-Schöneberg überfordere. Es sei für das Bezirksamt kaum möglich, Bildungs- und Sozialinfrastruktur sowie medizinische Versorgung für so viele Menschen auf engem Raum zu gewährleisten, so Kahlefeld. Für sie sei klar: „Es ist Quatsch, da noch mehr Container hinzustellen. Dafür gibt es andere, kleinere Standorte überall in der Stadt.“



Generell halte ihre Partei ohnehin daran fest, das Feld nicht zu bebauen. Immer nur auf die große innerstädtische Freifläche zurückgreifen zu wollen, sei „eine Politik für Faule“, sagt Kahlefeld.

Troja in Berlin: Aktivisten protestieren, der Senat ist gar nicht da

Das Trojanische Pferd aus Schwaben mag für die Aktivisten am Dienstag seinen Zweck erfüllt haben, nämlich für Öffentlichkeit zu sorgen. Wenn es aber auch darum gegangen sein sollte, dem normalerweise dienstags im Roten Rathaus tagenden Senat quasi persönlich sein Misstrauen auszusprechen, verfehlte es seinen Zweck. Das Kabinett tagte diesmal im Dominikaner-Kloster an der Oldenburger Straße in Moabit.



Im anschließenden Gespräch mit Erzbischof Heiner Koch ging es um gesellschaftlichen Zusammenhalt und interreligiöse Zusammenarbeit auch und vor allem vor dem Hintergrund des aktuellen Nahostkriegs und seiner Auswirkungen in und auf Berlin.

Berlins Kultur- und Religionssenator: Tansania statt Moabit

Dieser ohnehin schon ungewöhnliche Senats-Dienstag hielt noch eine kleine Absurdität bereit: Der für Religion zuständige Kultursenator und nach eigenen Worten gläubige Katholik, Joe Chialo, nahm an dem Treffen mit dem Erzbischof nicht teil. Und das, obwohl Chialos Themen im Senat selten prominent behandelt werden.



Jedenfalls war der CDU-Politiker tags zuvor als Begleitung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Afrika gereist, nach Tansania, dem Heimatland seiner Eltern. Der Besuch soll nach Angaben des Bundespräsidialamts dazu dienen, die Zusammenarbeit beider Staaten auszubauen, wobei auch die gemeinsame koloniale Vergangenheit aufgearbeitet werden solle.

Kultursenator Joe Chialo in der tansanischen Hauptstadt Daressalam kurz vor Beginn einer Pressekonferenz mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bernd von Jutrczenka/dpa

Auf Anfrage der Berliner Zeitung ließ Chialo mitteilen, dass die Reise mit dem Bundespräsidenten nach Tansania eine große Chance sei, „dabei mitzuhelfen, die Beziehungen auf ein neues Level zu bringen“. Auf der Agenda stünden Themen, „die für Berlin und Deutschland von großer Wichtigkeit sind, wie die Aufarbeitung der historischen Beziehung beider Länder, aber auch die so nötige Weichenstellung für eine gemeinsame Zukunft“.