Berlin übernimmt Vorsitz der Justizministerkonferenz Berlins Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) hat den Vorsitz der Justizministerkonferenz (JuMiKo) übernommen. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass die K... dpa

Berlins Justizsenatorin Lena Kreck spricht im Festsaal Kreuzberg. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) hat den Vorsitz der Justizministerkonferenz (JuMiKo) übernommen. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister auch in diesem Jahr ein Motor in der Diskussion aktueller rechtspolitischer Themen ist“, teilte Kreck aus diesem Anlass am Montag mit. „Besonders am Herzen liegt mir der Zugang zum Recht für alle Bürgerinnen und Bürger. Mehr Aufmerksamkeit gebührt der Diskriminierungsfreiheit, insbesondere vulnerabler Gruppen.“