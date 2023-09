„Russian War Crimes“: Studenten-Protest gegen Ausstellung in der HU – das sagt die Uni

Die Humboldt-Universität (HU) hat sich zum Protest gegen die Ausstellung mit dem Titel „Russian War Crimes“ geäußert. Die Präsentation von Fotos, die seit Beginn des Krieges in der gesamten Ukraine aufgenommen wurden, fand vom 4. bis 6. September statt. Im Mittelpunkt standen die Opfer russischer Kriegsverbrechen. Eine Studentenorganisation warf der Präsidentin und der Leitung der Universität im Zuge der Ausstellung „Kriegspropaganda“ vor.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung erklärt die HU, die Ausstellung sei „sehr gut“ besucht gewesen. Man habe „positive und teilweise nachdenkliche Resonanz“ erfahren. Ziel sei die Schaffung eines Diskursraums für die breite Öffentlichkeit gewesen. Negative Reaktionen seien dabei mit einkalkuliert worden.

„Dient dazu, die russische Seite zu dämonisieren“

Die Gruppe der Organisation International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) protestierte vehement gegen die Ausstellung. „Die Ausstellung hat keinen wissenschaftlichen Wert, sondern dient dazu, die russische Seite zu dämonisieren und den grauenhaften Stellvertreterkrieg in der Ukraine mit weiteren Waffenlieferungen zu befeuern“, heißt es beispielsweise in dem Schreiben, das von Gregor Link, einem Mitglied der Gruppe, verfasst wurde. Die HU lässt wissen, man habe diese Veröffentlichungen „zur Kenntnis genommen“.

Die Gruppe und ihre Positionen seien allerdings „nicht als repräsentativ“ für die Studenten oder die Mitarbeiter an der HU zu betrachten. Bei den letzten Wahlen zum Studierendenparlament am 4. Juli habe die Liste der IYSSE 47 Stimmen erhalten. An der Humboldt-Uni studieren 34.752 Studenten (ohne Charité). Einzelpersonen, die von der IYSSE kritisiert worden waren, äußerten sich bislang nicht.