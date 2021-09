Berlin - Das dürfte auch die Grünen überraschen: Die Partei liegt in der Wählergunst der Beamtinnen und Beamten in Deutschland deutlich vorne. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Meinungsinstituts Forsa im Auftrag des Deutsche Beamtenbundes (dbb).

Danach würden derzeit 32 Prozent der Beamtinnen und Beamten Bündnis 90/Die Grünen wählen – und das, obwohl die Grünen mit ihren Positionen in Sachen Beamtenstatus und Gesundheitsversicherung bei den verbeamteten Staatsdienern eher auf Ablehnung stoßen dürften.

Auf dem zweiten Platz stehen CDU/CSU mit 28 Prozent, erst weit danach kommt die SPD mit 16 Prozent. Dieses Ergebnis weicht deutlich vom Bundestrend ab, der die Sozialdemokraten derzeit deutlich vor der Union einordnet - und die Grünen erst auf Platz drei. Befragt wurden dazu 1004 repräsentativ ausgewählte Beschäftigte im Öffentlichen Dienst, und zwar Beamte und Tarifbeschäftigte.

Auch den Prioritäten wichtiger politischer Themen für die nächste Bundesregierung sind die Beamten eher grün: Umwelt- und Klimaschutz ist für die Befragten das drängendste politische Problem. 51 Prozent sehen das so. Danach kommt die Schul- und Bildungspolitik, gefolgt von der Bewältigung der Corona-Pandemie (beide 17 Prozent).

Was für sie selbst am wichtigsten ist, unterscheidet sich bei den Beamten nicht nach Statusgruppen: Die meisten finden für die eigene Wahlentscheidung eine gute Gesundheitsversorgung (84 Prozent) besonders wichtig, danach ein leistungsstarkes Bildungssystem (83 Prozent), den Klimaschutz (80 Prozent) und soziale Gerechtigkeit (79 Prozent). Für den dbb-Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach ist das ein klares Zeichen dafür, „dass Menschen vor allem in den öffentlichen Dienst gehen, um etwas für die Gemeinschaft zu tun und nicht wegen des Geldes und schneller Karriere.“

dbb-Umfrage: Staatsbedienstete sind von der Politik enttäuscht

Sich selbst fühlen viele Mitglieder des dbb von der Politik allerdings übersehen. So traut mit 47 Prozent fast die Hälfte der Befragten keiner Partei zu, sich für Anerkennung und Respekt sowie für eine gute Bezahlung oder überhaupt die positive Entwicklung des öffentlichen Dienstes einzusetzen. Silberbach nennt diese Entwicklung besorgniserregend. „Die staatlichen Arbeitgeber haben hier in den letzten Jahren viel Vertrauen verspielt“, sagt er.

Problematisch sieht der dbb-Chef auch die Entfremdung zwischen Bevölkerung und Staat. Da die Bürgerinnen und Bürger die Beamten mit dem Staat gewissermaßen gleichsetzten, sei das ein echtes Problem. Forsa hat für die Erhebung des dbb auch 2006 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger befragt. Danach ist deren Vertrauen in den Staat 2021 deutlich zurückgegangen – und damit auch die Beliebtheit der Beamtinnen und Beamten.

Seit 2007 wird bei der Befragung auch ermittelt, welches Ansehen die einzelnen Berufsgruppen bei den Bürgern haben – und dabei nicht nur jene im Öffentlichen Dienst. Nach wie vor stehen die Feuerwehrleute im Ranking ganz oben, gefolgt vom medizinischen Personal und der Polizei. Im Ansehen gestiegen sind Soldatinnen und Soldaten ebenso wie EDV-Sachbearbeiter und Pilotinnen und Piloten. Erneut abgesackt sind Journalisten.