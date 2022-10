Berlin und Brandenburg legen Streit um Verkehrspolitik bei Zwischen den Nachbarn Berlin und Brandenburg hatte es zuletzt geknirscht, vor allem im Hinblick auf den ÖPNV. Nun machen beide Regierungschefs gut Wetter. dpa

ARCHIV - Fahrgäste steigen in die U-Bahn. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Berlin -Berlin und Brandenburg haben ihren Streit um den jüngsten Alleingang der Hauptstadt beim 29-Euro-Ticket offenkundig beigelegt. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) unterstrichen am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung beider Kabinette, dass sie wie in vielen anderen Bereichen nun auch in der Verkehrspolitik wieder an einem Strang ziehen wollen.