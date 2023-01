Berlin und Brandenburg: Maskenpflicht im ÖPNV Februar kippen In drei Bundesländern ist die Maske zum Schutz vor Corona in Bus und Bahn im Nahverkehr bereits abgeschafft. Nun könnten im Februar zwei Länder hinzukommen. ... dpa

ARCHIV - Ein Aufkleber an einer Glastür weist auf das Tragen einer Maske hin. Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Potsdam -In Berlin und Brandenburg könnte Mitte Februar die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs wegfallen - das schlagen beide Länder vor. Das Brandenburger Kabinett habe am Dienstag vereinbart, die Corona-Verordnung voraussichtlich am kommenden Dienstag (10. Januar) zu verlängern und darin ein Datum für das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr festzulegen, sagte Regierungssprecher Florian Engels am Dienstag in Potsdam auf Anfrage.