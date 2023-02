Berlin und Brandenburg planen U7-Verlängerung Über eine Verlängerung der U-Bahnlinie 7 wird nun schon sehr lange diskutiert. Nun wollen die Regierungschefs Berlins und Brandenburgs die nächsten Schritte ... dpa

ARCHIV - Fahrgäste steigen in die U-Bahn. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Regierungschefs von Berlin und Brandenburg haben weitere Schritte zur Verlängerung der U-Bahnlinie 7 von Berlin-Rudow bis zum Hauptstadtflughafen BER angekündigt. In Kürze werde eine Nutzen-Kosten-Analyse für die etwa acht Kilometer lange Strecke in Auftrag gegeben, kündigten die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) am Freitag bei einer gemeinsamen Tour entlang der geplanten Trasse an. Sie wurde von der SPD im Rahmen des Berliner Wahlkampfes organisiert.