Berlin wächst weiter: Fast 4 Millionen Einwohner bis 2040

Sonnenstrahlen kommen hinter einer dunklen Wolke über dem Fernsehturm hervor. Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Berlin -Berlins Einwohnerzahl wächst weiter - vor allem in den unmittelbar nächsten Jahren. Nach dem aktuellen Senatsbericht zur Bevölkerungsprognose werden 2040 rund 3,963 Millionen Menschen in der Hauptstadt leben. Das teilte Berlins Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag mit, nachdem der Senat über das Thema beraten hatte. Allein für das laufende Jahr wird insbesondere wegen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und der damit verbundenen Zuwanderung Schutzsuchender nach Berlin ein Anstieg der Einwohnerzahl um rund 65.000 erwartet.