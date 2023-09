Für die Wahlen zu der Bezirksverordnetenversammlung ist es schon möglich, für die zum Europaparlament auch. In Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein können auch die Landtage so gewählt werden. Nun sollen 16- oder 17-Jährige auch das Berliner Abgeordnetenhaus wählen können. Diesen Gesetzentwurf hat der Senat am Dienstag beschlossen. Einstimmig.

Der Gesetzentwurf, der auch für die Teilnahme an Volksbegehren und Volksentscheiden gilt, stammt aus der Senatsinnenverwaltung. Also trug auf der anschließenden Pressekonferenz Innensenatorin Iris Spranger vor. Die SPD-Politikerin sprach von einer „wichtigen neuen Regelung für mehr Partizipation“ und „einem Beitrag für mehr Politik“. Viele der in Parlamenten beschlossenen Gesetze beträfen junge Menschen. Mit einem früheren Wahlrecht könnten diese „aktiv am Geschehen in Berlin teilnehmen und ihre eigene Meinung bilden und zeigen“, sagte Spranger. Und das könnten Menschen mit 16 genau wie mit 18 Jahren oder Ältere.

Wahlalter 16: 50.000 Wahlberechtigte mehr – das sind 2 Prozent

Mit 16- und 17-jährigen deutschen Staatsbürgern würde sich die Zahl der Wahlberechtigten für das Abgeordnetenhaus laut Senat von zuletzt rund 2,44 Millionen um etwa 50.000 erhöhen – also um etwa zwei Prozent. Am passiven Wahlalter, also ab wann man sich zur Wahl stellen kann, soll sich nichts ändern. Dies bleibt bei 18 Jahren bestehen.



Für die Reduktion des aktiven Wahlalters muss die Berliner Verfassung geändert werden, in der vom Wahlalter 18 die Rede ist. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, Oppositionsabgeordnete müssen mit dafür stimmen.

Wahlalter 16: Die FDP wollte zustimmen – und flog aus dem Parlament

Prinzipiell gibt es ein Einverständnis mit Grünen und Linken, den ehemaligen Regierungspartnern der SPD. Gemeinsam war man bereits voriges Jahr bereit – und hatte als Zweidrittelmehrheitsbeschafferin die FDP mit an Bord. Die Wiederholungswahl machte die Pläne zunichte, überdies flog die FDP aus dem Parlament.



Also machte sich die SPD daran, ihre neue Partnerin, die CDU, für das Thema zu gewinnen. Dies gelang, auch wenn viele Christdemokraten keinen Hehl daraus machen, dass sie dem reduzierten Wahlalter weiterhin skeptisch bis unentschieden gegenüberstehen.

Sie wollen ihre Zustimmung mit einer Initiative zur Stärkung der politischen Bildung für Jugendliche verbinden. Diese sollen mindestens einmal in ihrer Schulkarriere ein Parlament besucht haben. Gleichzeitig sollten Vertreter demokratischer Institutionen und staatlicher Instanzen auch häufiger Schulen besuchen. Zu diesen Instanzen gehört nach CDU-Wunsch auch die Bundeswehr.



Eine Vorlage dazu soll im Herbst im Parlament beraten werden – im Zweifel gemeinsam mit der nun angestrebten Verfassungsänderung. Für diese Zusätze reicht eine einfache Mehrheit im Parlament, dafür ist eine Zustimmung der SPD Bedingung.

Diese Gemengelage mit all ihren Fallstricken und Bedingungen hat Zeit gekostet. Jetzt soll der Entwurf möglichst schnell ins Parlament eingebracht werden, am besten bereits bei nächster Gelegenheit in der kommenden Woche, hieß es. Senatorin Spranger erinnerte an die Kritik der Grünen und Linken wegen des Zeitverzugs. „Dem können wir jetzt entgegentreten“, sagte die SPD-Politikerin.

Wahlalter 16: Grüne bleiben skeptisch und sehen einen „PR-Stunt“

Grüne und Linke bleiben aber skeptisch. Klara Schedlich, Grünen-Sprecherin für Jugendpolitik, hält den Senatsbeschluss für „einen PR-Stunt, weil sich die Koalitionsfraktionen bei dem Thema nicht einigen können“. Dabei gehöre das Thema ins Parlament, weil Verfassungsänderungen auch nur dort beschlossen werden könnten. Das Parlament wiederum erlebe seit Regierungsantritt nur Ankündigungen.

Für Schedlich ist es jedoch entscheidend, dass die Verfassungsänderung für das Wahlalter 16 endlich eingebracht und verabschiedet werde. Denn: „Die Jugend versteht keine Ausreden mehr. Gebrochene Versprechen der Koalition befördern sonst das Misstrauen in die Demokratie. Der nächstmögliche Termin ist der Plenartag am 21. September.“

Wahlalter 16: Die Linken sind gegen Bedingungen für Wahlrecht

Die Linke stößt sich besonders an den Verknüpfungsplänen der CDU. Die Co-Fraktionschefs Anne Helm und Carsten Schatz erinnern daran, dass das Wahlrecht ein Grundrecht sei, und „weder das Grundgesetz noch die Berliner Verfassung sehen einen bestimmten Grad an Bildung als Voraussetzung dafür vor, weder für Jugendliche noch für Erwachsene“.

Die Verknüpfung offenbare „eine paternalistische Herangehensweise, in der Erwachsene sich anmaßen, die Fähigkeit Jugendlicher zu beurteilen, politische Entscheidungen zu treffen“, schreiben die beiden Spitzen-Linken. Dies sei um so irritierender, da der aktuelle Haushaltsplanentwurf der Koalition gleichzeitig Kürzungen, unter anderem beim Jugenddemokratiefonds und der Jugendverbandsarbeit enthalte.