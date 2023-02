Berlin wählt noch einmal - Kann die Hauptstadt noch Wahlen? Die Hauptstadt wählt am Sonntag ein neues Landesparlament, schon wieder. Bleibt Franziska Giffey Regierende Bürgermeisterin? Die CDU will das verhindern - un... Stefan Kruse und Andreas Heimann , dpa

ARCHIV - Eine Frau gibt am 26.09.2021 ihre Stimmen für die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses und den Volksentscheid ab. Das Landesparlament muss neu gewählt werden, weil die letzte Abstimmung ungültig war. Sebastian Gollnow/dpa

Berlin -Das gab es in Deutschland noch nie: Eine Wahl muss komplett wiederholt werden, weil der erste Versuch wegen zahlreicher Pannen und „schwerer systemischer Fehler“ ungültig war. Das Berliner Landesverfassungsgericht hatte das so entschieden - der neue Anlauf zur Wahl des Abgeordnetenhauses steht nun an diesem Sonntag an, gut 16 Monate nach dem Debakel. Dabei stehen zwei Fragen im Mittelpunkt: