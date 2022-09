Berlin will bis 2026 mehr als 17 Milliarden Euro investieren Berlin will 2022 und 2023 für Investitionen gut 3,7 und 3,8 Milliarden Euro ausgeben. Auch in den drei Jahren danach seien jeweils rund drei Milliarden Euro ... dpa

ARCHIV - Katja Kipping (Die Linke), Senatorin für Integration, spricht auf einer Pressekonferenz. Britta Pedersen/dpa/Archiv

Berlin -Berlin will 2022 und 2023 für Investitionen gut 3,7 und 3,8 Milliarden Euro ausgeben. Auch in den drei Jahren danach seien jeweils rund drei Milliarden Euro vorgesehen, sagte Finanzsenator Daniel Wesener, der die Finanz- und Investitionsplanung bis 2026 am Dienstag im Senat vorgestellt hatte. „Wir wollen weiterhin in die Stadt investieren“, sagte der Grünen-Politiker. Insgesamt sollen für die Jahre 2022 bis 2026 mehr als 17 Milliarden Euro investiert werden.