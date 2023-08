Die ersten 100 Tage Schwarz-Rot in Berlin sind um. Echten Ärger gab es in der Koalition eigentlich nur wegen der schlechten Kommunikation von Verkehrssenatorin Manja Schreiner über den Ausbau von Radwegen. Über Wochen sah es so aus, als wollte die CDU-Politikerin den Ausbau etlicher Radfahrstreifen, die unter ihrer grünen Vorgängerin Bettina Jarasch geplant wurden, kassieren. Die Fahrradlobby tobte, die SPD zeigte sich irritiert. Es kam dann doch nicht so, nur wenige Radwegprojekte liegen jetzt auf Eis.



Doch gleich nach der Sommerpause des Abgeordnetenhauses steht ein Thema auf der Agenda, das tatsächlich das Zeug zum Koalitionszoff hat: die Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus. In fünf Bundesländern gibt es das schon, unter anderem in Brandenburg.

In Berlin und anderswo bekämpfen viele Christdemokaten diese Idee seit vielen Jahren, und die Mehrheit der Fraktion ist bis heute wenig begeistert von der Idee. Auf Druck der SPD steht die Reform des Wahlrechts aber nun im Koalitionsvertrag. Sollten viele CDU-Parlamentarier nicht zustimmen, wäre die erste schwarz-rote Krise perfekt.

„Es wird jeder verstehen, dass wir nicht in Jubelstürme ausbrechen“, sagt Danny Freymark von der CDU im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Sorgen müsse sich aber dennoch niemand machen, so Freymark, die Partei stehe zu ihrem Wort.



Das wird vielen Parlamentariern womöglich leichter fallen, weil die Partei „die Gelegenheit nutzen will“, wie Freymark sagt, „die politische Bildung zu stärken“. So soll verbindlich festgelegt werden, dass junge Leute häufiger Parlamente besuchen sollen – als Beitrag zur politischen Willensbildung.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gleichzeitig solle es auch mehr Besucher an Schulen geben: Dazu sollen nach Vorstellung der CDU auch Bundeswehrangehörige zählen. Auch die Bundeswehr gehöre zu den wichtigen Institutionen der Demokratie. Es sollen also das Wahlalter gesenkt und die Schulen für die Bundeswehr geöffnet werden, so Freymark.



Für die Absenkung des Wahlalters muss die Berliner Verfassung geändert werden. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit –scheinbar kein Problem, schließlich hatte Rot-Grün-Rot voriges Jahr schon die FDP dafür gewonnen.

Am Ende machte der Berliner Verfassungsgerichtshof mit seinem Urteil zur Wahlwiederholung und den daraus resultierenden Zweifeln über die Rechtmäßigkeit des bei der Pannenwahl 2021 gewählten Parlaments die Absprache zunichte. In diesem Zustand wollten SPD und FDP die Verfassung nicht ändern. Zu allem Überfluss flog bei der Wiederholungswahl auch noch die FDP raus. Plötzlich braucht es zumindest auch Stimmen aus der CDU, zumal die AfD bei ihrem Nein zum Wählen ab 16 Jahren bleibt.

Doch was ist eigentlich mit der Bundeswehr an den Schulen? Das wird zumindest bei den Linken in der SPD kritisch gesehen. 2019 war es Beschlusslage der Berliner SPD, dass die Bundeswehr nicht an Schulen werben dürfe. Der Antrag kam aus Spandau. Chef des dortigen Kreisverbands damals wie heute: Raed Saleh, heute als Fraktions- und Parteichef mächtigster Mann der Berliner SPD.

Zwar hätte er den Wehrdienst geleistet, wenn er nach dem Abi einen deutschen Pass gehabt hätte, twitterte Saleh damals, der als Kind mit seinen Eltern aus dem Westjordanland nach Berlin gekommen war. Dennoch, so Saleh: „Militär sollte nicht an Schulen werben.“

Hätte ich nach dem Abi den deutschen Pass gehabt,hätte ich meinen Wehrdienst geleistet.Ich bin dankbar für vieles,was die Bundeswehr für Deutschland tut. Trotzdem: Militär sollte nicht an Schulen werben! Dafür gibt es Tage der offenen Tür o. Karrieremessen. #keinMilitäranSchulen — Raed Saleh (@RaedSalehBerlin) April 1, 2019

Heute ist Saleh einer der eifrigsten Verfechter der Absenkung des Wahlalters. Ein entsprechender Antrag werde voraussichtlich in der ersten Sitzung nach der Sommerpause am 7. September eingebracht, kündigte er an und sagt: „Mein Ziel ist eine Verabschiedung noch in diesem Jahr.“

Und wer weiß, vielleicht akzeptiert am Ende ja sogar die SPD die Bundeswehr an Schulen. Schließlich wird die Landesverteidigung seit Beginn des Ukrainekrieges mit anderen Augen betrachtet.



Man wird sehen. Die inzwischen in die Opposition geratenen Grünen jedenfalls werden der Verfassungsänderung zustimmen, wenn es dazu kommen sollte. Das bestätigte Vize-Fraktionschefin Klara Schedlich, mit 23 Jahren die jüngste Abgeordnete. „Junge Menschen müssen am längsten mit den Folgen der politischen Entscheidungen leben, deshalb machen wir uns dafür stark, dass sie auch mitentscheiden können“, sagte sie.