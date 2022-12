Berliner Abgeordnetenhaus berät über schnellere Einbürgerung Wie sich die Einbürgerung von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit verbessern und beschleunigen lässt, ist am Donnerstag ein wichtiges Thema im Abgeord... dpa

Berlin -Wie sich die Einbürgerung von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit verbessern und beschleunigen lässt, ist am Donnerstag ein wichtiges Thema im Abgeordnetenhaus. Gleich zu Beginn der Plenarsitzung soll darüber debattiert werden. Auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nimmt zu dem Thema Stellung. Seit mehr als 20 Jahren werden jährlich etwa zwischen 6000 und 7000 Ausländer in Berlin eingebürgert. Der Senat will die Zahl auf bis zu 20.000 pro Jahr erhöhen.