Berliner Abgeordnetenhaus beschließt Nachtragshaushalt

Berlin -Nach Beratung des Nachtragshaushalts im Rekordtempo will das Berliner Abgeordnetenhaus heute darüber abstimmen. Die Parlamentarier kommen nach der ersten Lesung des Haushaltsgesetzes am vergangenen Donnerstag dafür erneut zu einer Sondersitzung im Plenum zusammen. Zweimal hat sich bereits der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses mit dem Nachtragshaushalt für 2022/23 beschäftigt. Noch bis zuletzt wurde an Details gefeilt.