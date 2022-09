Berliner Abgeordnetenhaus debattiert über 29-Euro-Ticket Das Berliner Abgeordnetenhaus berät heute (ab 10.00 Uhr) über die Energiekrise und mögliche Entlastungen für die Bürger. Konkret geht es in einer Aktuellen S... dpa

ARCHIV - Blick in den Plenarsaal des Berliner Abgeordnetenhaus. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Das Berliner Abgeordnetenhaus berät heute (ab 10.00 Uhr) über die Energiekrise und mögliche Entlastungen für die Bürger. Konkret geht es in einer Aktuellen Stunde um das geplante 29-Euro-Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr, das in Berlin in den Monaten Oktober, November und Dezember angeboten werden soll.