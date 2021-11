Berlin - Die vierte Corona-Welle belastet auch den Medizinbereich der Hauptstadt. Die entscheidende Frage lautet: Droht der Zusammenbruch der medizinischen Versorgung? Dazu ein Gespräch mit Peter Bobbert, 43, der seit Februar 2021 Präsident der Ärztekammer Berlin ist und seit 2016 Mitglied im Bundesvorstand des Marburger Bundes, der Gewerkschaft der Klinikärzte.

Herr Bobbert, Sie vertreten das ärztliche Personal in den Kliniken, dort wo die schweren Fälle der Pandemie behandelt werden müssen. Sehen Sie eine akute oder absehbare Überlastung des Gesundheitssystems in Berlin?

Ja. Wir sehen schon jetzt, dass wir in Berlin an der Grenze sind. Wir fürchten die Überlastung des Gesundheitssystems. Das liegt zum einen an der Anzahl der Personen, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Andererseits aber insbesondere an der Überlastung des Personals an den Betten. Die Mitarbeitenden arbeiten seit Monaten am Anschlag, gehen seit Monaten über die Grenzen hinaus. Die vierte Welle droht uns nun zu überfordern.

Bundesärztekammer Peter Bobbert ist seit diesem Jahr der Präsident der Ärztekammer Berlin, seit 2016 ist der 43-jährige Mitglied des Bundesvorstandes der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, die die Klinikärzte vertritt. Außerdem ist der Vater dreier Kinder seit 2019 Mitglied des Vorstandes der Bundesärztekammer.

Zuletzt wurden bundesweit eine halbe Millionen Menschen pro Tag geimpft. Wie viele sollten es werden?

Ziel muss es sein, dass wir mindestens die Zahlen vom Juni erreichen. Damals hatten wir bundesweit 1,4 Millionen Impfungen pro Tag.

Sehen Sie das Impfen weiterhin als wichtigsten Schritt im Umgang mit Corona?

Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Zusammen mit den Kontaktbeschränkungen und den seit bald zwei Jahren geltenden Hygieneregeln. Wir haben es selbst in der Hand, die vierte Wellte zu brechen.

Nach soziologischen Studien sind unter jenen, die sich nicht impfen lassen wollen, nur noch wenige Zögerliche oder Zweifler, sondern in der übergroßen Zahl sind es Leute, die die Impfung ablehnen. Sehen Sie eine Möglichkeit, dies zu ändern?

Wir werden nicht müde, auch jene zu versuchen zu überzeugen, die sich bislang nicht haben impfen lassen. Deshalb sehen wir es als sehr positiv, dass die Zahl der Erstimpfungen in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen ist. Gleichzeitig müssen wir jetzt aber viel schneller bei der Boosterung werden.

Es ist eine mehr als irritierende Situation, dass in der größten Belastung für das Gesundheitssystem seit Jahrzehnten nicht etwa Kapazität ausgebaut wurde, sondern Krankenhausbetten auch in Intensivstationen abgebaut wurden und dort auch Personal gegangen ist. Hat die Große Koalition in diesem Punkt versagt?

Uns wird nun wieder offenbar, wie wichtig ein gut funktionierendes Gesundheitssystem in diesem Land ist. Und das funktioniert nun mal nur, wenn wir die Mitarbeitenden im ärztlichen und pflegerischen Bereich im Blick haben. Diese Menschen zu stützen, muss unser aller Verantwortung sein. Auch die der Politik.

Was sind Ihre Forderungen, um die Situation kurzfristig zu verbessern?

Die vierte Welle zu brechen ist die solidarische Aufgabe von allen in diesem Land. Neben dem Impfen, den Kontaktbeschränkungen und den Hygienemaßnahmen bedarf es der schnelle Unterstützung der Menschen im Gesundheitssystem, die tagtäglich für die Gesundheit anderer arbeiten.

Was halten Sie von der angekündigten Corona-Prämie für das Pflegepersonal?

Eine Corona-Prämie ist ein kurzfristiges Zeichen der Unterstützung, aber keine langfristige Lösung. Hierbei sehe ich es als selbstverständlich an, dass die Prämie nicht nur für das Pflegepersonal gezahlt wird, sondern für all jene, die Corona-Patienten versorgen, auch für Ärztinnen und Ärzte.

Was sind Ihre Forderungen, um die Lage auch für die Zeit nach Corona zu stabilisieren?

Langfristig müssen wir die gesamten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden verbessern. Hierbei geht es nicht mehr nur um bessere Löhne, sondern um die Verbesserung des Arbeitsalltags. Wir brauchen schlichtweg mehr Personal und damit weniger Patienten pro Mitarbeitenden, damit diesen wieder mehr Zeit für jeden einzelnen Patienten haben. Im Gesundheitssystem muss stets der Mensch im Mittelpunkt stehen, nicht der Profit.

Das Interview führte Jens Blankennagel.