Auch nach dem bisher wärmsten Wochenende des Jahres bleiben die Berliner Bäder und die Zustände darin ein heißes Thema. Die Ausweispflicht gilt bereits, die Videoüberwachung an einigen Eingängen soll folgen. Alles geklärt also? Wohl kaum. Jetzt rückt die Frage nach Konsequenzen und Verantwortlichkeiten in den Fokus.

Am Rande des öffentlichkeitswirksamen Auftritts des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) und der Innen- und damit Fachsenatorin Iris Spranger (SPD) am Donnerstag im Prinzenbad, war die Stimmung angespannt. Nicht etwa zwischen den beiden Politikern, die offenbar weiter gut miteinander können. Dagegen knirschte es vernehmlich zwischen Senatorin Spranger und Bäder-Chef Johannes Kleinsorg, mancher erkennt ein „angespanntes Binnenverhältnis“.

Bei dem Rundgang soll die Senatorin und Bäder-Betriebe-Aufsichtsratschefin ausgesprochen ungehalten darauf reagiert haben, dass Kleinsorg nicht wusste, wie viele Besucher ins Prinzenbad passten. „Das kann nicht sein“, habe Spranger gesagt. Man spreche bereits so lange über Gewalt in den Bädern und mögliche Lösungen dafür, dass sie so eine Antwort nicht akzeptieren könne. Und warum eigentlich habe Kleinsorg von sich aus nichts Wirksames unternommen?

Berliner Bäder-Chef: Muss er jetzt um seinen Job bangen?

Da stellt sich die Frage nach Konsequenzen. Muss sich Johannes Kleinsorg etwa Sorge um seinen Job machen?



Eine Antwort darauf ist derzeit unmöglich. Johannes Kleinsorg nahm im September 2019 sein Amt als Chef der Berliner Bäder auf. Anfangs muss der damalige Aufsichtsrat sehr zufrieden mit ihm gewesen sein. Jedenfalls schrieb die Berliner Morgenpost im Dezember 2021, Kleinsorgs Vertrag sei vorzeitig bis zum 31. August 2027 bestätigt worden. Ob diese Entscheidung im Lichte der aktuellen Vorgänge heute noch einmal so fallen würde, muss offen bleiben.

Eine denkbare Variante, ihn bei einer kürzeren Laufzeit im Amt zu behalten und bereits jetzt nach einem Nachfolger zu suchen, verbietet sich demnach. Soll heißen: Sollte Iris Spranger ihm die Lösung der Krise nicht zutrauen, dann muss sie handeln. Laut Beteiligungsbericht des Berliner Senats verdiente Kleinsorg 2021 – das ist der jüngste veröffentlichte Stand – 244.000 Euro pro Jahr.

Ich bin sehr zufrieden mit Innensenatorin Iris Spranger. Zumal sie nicht mehr an irgendwelche irrsinnigen Fesseln gebunden ist. Burkard Dregger (CDU)

Wie auch immer die mittelbare Zukunft des Bäderchefs also aussieht, in der schwarz-roten Koalition zeigt man sich fürs Erste angetan von dem Vorgehen ihrer Vor-Leute Wegner und Spranger. Es sei getan worden, was getan werden musste, sagt CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger der Berliner Zeitung. Er sei auch „sehr zufrieden“ mit Senatorin Spranger, zumal sie „nicht mehr an irgendwelche irrsinnigen Fesseln gebunden ist“. Dregger meint die Vorbehalte der vormaligen SPD-Partner Grüne und Linke gegen ein härteres Durchgreifen.



Als Beispiel könnte Dregger die Kreuzberger Grünen-Politikerin Monika Herrmann dienen. Diese zählte am Sonntag sieben Einsatzwagen der Polizei am Kreuzberger Prinzenbad. Via Twitter ärgerte sich die frühere Bezirksbürgermeisterin darüber, dass deren Besatzungen sich nicht um illegales Parken auf dem Radweg kümmerten.

Tatsächlich waren die Beamten angerückt, um eine Schlägerei im Bad zu beenden. Ein Mann war bewusstlos geprügelt worden.



Herrmanns Intervention geriet zur Steilvorlage für den ebenfalls Kreuzberger Politiker Timur Husein von der CDU. Für den war der Tweet typisch für grüne Sicherheitspolitik. Seine sarkastische Antwort: „Danke für gar nichts.“

Auch die Linke-Abgeordnete Franziska Brychcy meldete sich via Twitter in Sachen Bäderrandale zu Wort. Sie verwies auf einen Text des Blogs netzpolitik.org, demzufolge die Behörde der Berliner Datenschutzbeauftragten die Maßnahmen des Senats prüfen wolle.



Zu prüfen sei, ob Videoüberwachung oder Ausweispflicht geeignet, erforderlich und angemessen seien, um die angestrebte Sicherheit in den Freibädern zu erreichen, bestätigte unterdessen die Datenschutzbeauftragte Meike Kemp. „Insbesondere ist hierbei zu prüfen, ob nicht mildere Maßnahmen in Betracht kommen, wie beispielsweise die Verstärkung des Sicherheitspersonals, der Einsatz von Deeskalationsteams, die Begrenzung der Anzahl von Badegästen, die sicherheitsfördernde Ausgestaltung des Freibadareals etc.“

Ob die Ausweispflicht in Berliner Freibädern, u.a. für Kinder, zulässig und verhältnismäßig ist, prüft die Berliner Datenschutzbehörde.

Wann folgt eigentlich eine Prüfung der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme?

Linke-Politikerin Brychcy hat dazu noch eine Idee und verpackte sie in eine rhetorische Frage: „Wie wäre es mit Sozialarbeit statt Repression?“



Sozialarbeit statt Repression? Für die SPD stelle sich die Frage überhaupt nicht, sagt der innenpolitische Sprecher, Martin Matz. Anders als die CDU, die immer nur von Repression spreche, und die Linke, die immer nur von Sozialarbeit spreche, „brauchen wir beides: Repression und Prävention“, sagt Matz der Berliner Zeitung.