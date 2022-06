Ein Gesetz ist ein Gesetz, eine Rechtsnorm, welche menschliches Verhalten regelt. Damit muss Lars Keucher seit 26 Jahren leben. Er sitzt in dem Garten seines Einfamilienhauses in Buchholz, Bezirk Pankow, vor ihm stapeln sich die Papiere, die er seit 1996 gesammelt hat. Oben auf liegen Briefe aus dem Büro des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und der einstigen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Es sind seine archivierten Niederlagen.

Lars Keucher ist 48 Jahre alt. Der in Pankow geborene Berliner ist Baumaschinist und hat alles erlangt, was er sich für sein Leben gewünscht hat. Das erzählt er, während er an seinem Kaffee nippt. „Ich habe eine wunderbare Familie, einen guten Job, ein Einfamilienhaus, ein Wohnmobil und Motorräder“, sagt er. Eines aber kann er seit Jahren nicht akzeptieren. Im Jahr 1996 entließ ihn die Bundeswehr fristlos. Alle seine Bemühungen, wieder zurück zu dürfen, scheiterten. Auch als Reservist erhält er keine Chance. Für ihn ist das gerade in diesen Zeiten ein Skandal. Und eine Geschichte über den Starrsinn in Behörden ist es obendrein.

Womit er nicht falsch liegt. Seit Jahren beklagen viele die kaputt gesparte Truppe, weisen auf die schlechte Ausrüstung hin, darauf, dass Geld fehlt und politische Unterstützung auch.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat das Klima in Deutschland nun radikal verändert. Aufrüstung ist kein Tabu mehr. Die Regierung pumpt 100 Milliarden Euro Sondervermögen in die Truppe, um die Armee wieder schlagkräftig zu machen. Vonseiten der Bundeswehr war das längst überfällig, darauf hatte auch Heeresinspekteur Alfons Mais hingewiesen, als er nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine davon sprach, dass das Heer „blank“ dastehe.

Doch es fehlt nicht nur an Ausrüstung, sondern auch an Personal. Die Truppenstärke ist in den vergangenen Jahren geschrumpft. Derzeit leisten 183.427 Soldatinnen und Soldaten den Dienst an der Waffe, Berufssoldaten, Zeitsoldaten und Freiwillig Wehrdienstleistende. Nach der Wende waren es noch mehr als 400.000.

Hinzu kommen aktuell 30.000 Reservisten. Ihre Zahl soll aber in den nächsten Jahren aufgestockt werden, bestätigte ein Bundeswehrsprecher der Berliner Zeitung. Der Sprecher sagte: „Die Bundeswehr plant, über die kommenden Jahre die beorderten Reservistinnen und Reservisten für die Truppen- und Territoriale Reserve zur Ausgestaltung ihrer Strukturen der Verstärkungsreserve auf 60.000 zu erhöhen. Darüber hinaus wird für ca. 30.000 Reservistinnen und Reservisten die Möglichkeit bestehen, in der Personalreserve die aktive Truppe zu unterstützen.“

Sabine Gudath Lars Keuchers alte Marineuniform hängt in der Garage.

Lars Keucher wäre gerne einer dieser dringend gesuchten Reservisten. Diese verstärken und unterstützen die aktive Truppe, manche für einen Tag, manche für mehrere Monate, je nach Fähigkeit. Im Fall von Lars Keucher wäre das seine Tauchausbildung. Außerdem kann er schwere Baumaschinen fahren. Sein Arbeitgeber würde ihn auch freistellen. Zeitweise sah es danach aus, dass sich sein Traum erfüllt.

Der Berliner steht von seinem Stuhl auf und holt seine Marineuniform von 1994, die nach wie vor in seiner Garage hängt. Er sagt: „Ich wollte schon als kleiner Junge Soldat werden. Mein Vater war Berufssoldat bei der Nationalen Volksarmee.“

Sabine Gudath Lars Keucher 1994 als Marinesoldat.

Lars Keucher wäre ebenfalls zur NVA gegangen, die Wende zerschlug seine Pläne. 1993 meldete er sich bei der Bundeswehr. „Dort nahmen sie aber nur Anwärter, die schon eine Lehre gemacht hatten.“ Also lernte er erst einmal in einer Backstube in Pankow. 1994 bewarb er sich wieder bei der Truppe und zog für seine Grundausbildung in die Marinekaserne nach Glücksstadt, die es damals noch gab, im Jahr 2004 dann aufgelöst wurde.

Danach ging es für den Berliner nach Rostock zum Marinestützpunkt Kopernikusstraße. Dort absolvierte er seinen Dienst, trainierte für die Waffentaucherausbildung, bekam mehrere Leistungsauszeichnungen, die Schützenschnur etwa, den Rettungsschwimmerschein. „Ich war ein guter Taucher“, sagt er. Und er sei es heute noch.

Vor der Prüfung zum Kampfschwimmer baute Lars Keucher Mist. „Es kam einiges zusammen“, sagt er heute. Einmal saß er mit Kameraden auf dem Truppenübungsplatz, einer von der Truppe lag in einem Laster und schlief, Lars Keucher, damals 21, und seine Kumpel bewarfen diesen mit Kieselsteinen, die Scheibe des Lasters zerbrach. Keucher bekam die erste Verwarnung. „Ich musste die Scheibe ersetzen, habe dafür 600 D-Mark bezahlt“, sagt er. Damit war die Sache erledigt. Als er allerdings eines Tages ohne Führerschein mit dem Auto in die Kaserne fuhr, musste er seine Sachen packen. „Ich war leichtsinnig und fahrlässig, das gebe ich ja zu, aber ich musste schnell zur Kaserne“, sagt er.

Soldaten können in den ersten vier Jahren fristlos entlassen werden

Der Berliner wurde aus der Bundeswehr entlassen, nach Paragraf 55 Absatz 5 des Soldatengesetzes. Der Obergefreite, der auf dem Weg zum Hauptgefreiten war, verlor damals seinen Dienstgrad und, das war ihm damals allerdings nicht klar, jegliche Rückkehr-Rechte. Das schreibt das Gesetz von 1956 vor, in dem es heißt: „Nach § 55 Abs. 5 SG kann ein Soldat in den ersten vier Dienstjahren fristlos entlassen werden, wenn er seine Dienstpflichten schuldhaft verletzt und sein Verbleiben in seinem Dienstverhältnis die militärische Ordnung oder das Ansehen der Bundeswehr ernstlich gefährden würde.“

Er sei damals kein Einzelfall gewesen, andere Kameraden seien ebenso wegen Bagatellen entlassen worden, sagt Keucher. „Vielleicht wollten sie auch die Truppe reduzieren, meinen damaligen Stützpunkt in Rostock gibt es inzwischen auch nicht mehr“, mutmaßt er. „Ich habe damals niemanden geschadet, sondern nur mir selbst. Ich habe die Zeche gezahlt.“

Die Bundeswehr entlässt immer wieder Soldaten, aus den verschiedensten Gründen. 2021 mussten allein 60 Soldaten gehen. 57 Entlassungen seien auf Rechtsextremismus zurückzuführen, die restlichen drei auf Islamismus, hieß es in Medienberichten. Es gibt aber auch immer wieder Fälle, in denen Soldaten wegen Bagatell-Vergehen rausgeworfen werden sollen. In einem wurde einem Soldaten vorgeworfen, er habe in einer Militär-Kantine sein Mittagessen nicht bezahlt. Der Betroffene zog 2010 in Koblenz vor Gericht und bekam recht, dass die Entlassung unrechtmäßig war.

Ich war damals nach meinem Rauswurf erst einmal arbeitslos, dann habe ich bei Sicherheitsdiensten gejobbt und als Türsteher gearbeitet. Später habe ich mich auf dem Bau beworben. Lars Keucher nach seinem Rauswurf aus der Bundeswehr

Lars Keucher hat damals, 1996, nicht gegen seine fristlose Entlassung geklagt, ihm war die Tragweite nicht bewusst. Heute wäre es zu spät dafür. „Ich war zu jung, es waren noch andere Zeiten, außerdem dachte ich, dass man mir mit meinen Leistungsauszeichnungen nichts anhaben kann“, sagt er. „Ich war damals nach meinem Rauswurf erst einmal arbeitslos, dann habe ich bei Sicherheitsdiensten gejobbt und als Türsteher gearbeitet. Später habe ich mich auf dem Bau beworben.“ Er fing als normaler Helfer an, heute ist er Baumaschinenführer, fährt schwere Bagger oder Radlader. „Ich bin der Onkel, der Berlin lahmlegt, weil er schwere Bomben aus dem Weltkrieg findet, manchmal wöchentlich.“

Und doch, seine Entlassung ließ ihn nicht los, im Jahr 2000 bewarb er sich zweimal um Wiedereinstellung bei der Bundeswehr und meldete sich bei einer Tauchstation in einer Kaserne in Storkow. Dort hätte man ihn auch haben wollen. Doch das Personalmanagement der Bundeswehr sagte Nein. Ein Gesetz sei ein Gesetz und daran gebe es nichts zu rütteln, hieß es. 2002 gab Keucher auf. Und Ruhe. Doch dann bekam er 2018 einen Brief mit der Frage, ob er sich nicht als Reservist bewerben wolle. „Natürlich wollte ich“, sagt er „Ich habe das Formular sofort ausgefüllt und zurückgeschickt.“

Es folgte prompt eine Antwort, man habe ihn einem Pionierbataillon in Havelberg empfohlen. Dort würden händeringend Reservisten und Reservistinnen mit seiner Ausbildung gesucht. Lars Keucher fuhr sofort in die dortige Kaserne, redete mit dem Kommandeur und schilderte ihm, was damals vorgefallen war. Dieser entgegnete ihm, so Keucher, das seien lediglich Jugendsünden, da müsse man doch was machen können. Auch sein Arbeitgeber war bereit, den Berliner drei Monate lang für seine Reservistenzeit freizustellen. Keucher stand also bereit, erhielt er aber wieder eine Absage. „Meine fristlose Entlassung von damals stand im Weg.“

Bürokratie-Irrsinn sei das, sagt Keucher, in Zeiten, in denen jeder Mann und jede Frau gebraucht werden könnten. „Es ist der Wahnsinn, Kommandeure wollen mich als Reservist haben, aber das Personalmanagement der Bundeswehr lässt es nicht zu. Wo sind wir denn?“ Die Absagen gründeten auf einem Gesetz, das überaltert sei: „Das Soldatengesetz ist aus den 1950er-Jahren, damals waren noch Wehrpflichtige im Einsatz, es gab keine Frauen beim Bund außer im Sanitätsdienst. Das ist doch inzwischen alles überholt.“

Keucher stellte ein Gnadenersuch beim Bundespräsidenten

Bei der Bundeswehr ist das Problem bekannt. Dort sagt man allerdings: „Gesetze werden nicht bei uns geändert, das macht die Politik.“ Sie hätten daher die Vorschriften einzuhalten.

Lars Keucher hat seine Marineuniform wieder in die Garage gehängt. „Ich bin mit meinem Latein am Ende“, sagt er. Vor drei Jahren bat er in letzter Verzweiflung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um Rehabilitierung. Das Gnadengesuch wurde an ihn zurückgeschickt, weil Steinmeier nicht zuständig sei. Und weil Keucher seine Entlassung nie juristisch angefochten hatte.

Die Gesellschaft verändert sich, ich habe mich geändert. Doch die Bürokratie verhindert vieles. Lars Keucher

Der Pankower legte danach Widerspruch gegen die Entscheidung ein, nicht als Reservist herangezogen zu werden. Er schrieb erneut an das Bundesamt für Personal-Management der Bundeswehr: „Die Situation der deutlichen Unterbesetzung der Bundeswehr macht es mir so unglaublich schwer zu verstehen, warum jemand wie ich, der unbedingt seinen Dienst leisten möchte, diesen einfach nicht absolvieren darf.“ Er bekam erneut eine Absage, eine weitere folgte aus dem Büro der Bundesverteidigungsministerin.

Aufgeben will Keucher nach wie vor nicht. „Ich bin einfach durch und durch Soldat“, sagt er. Er hofft, dass irgendwann Gesetze den aktuellen Erfordernissen angepasst werden. „Die Gesellschaft verändert sich, ich habe mich geändert. Doch die Bürokratie verhindert vieles“, sagt er. Die Behörde Bundeswehr müsse sich endlich neu erfinden. Das müssten ja andere auch.