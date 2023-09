Seit Jahren schon arbeiten sich die verschiedenen Landesregierungen an dem Versprechen ab, dass Bürgeramtstermine künftig innerhalb von höchstens 14 Tagen zu bekommen sind. Schwarz-Rot macht da keine Ausnahme und setzt sich ehrgeizige Ziele. „Wir wollen das bis Ende des Jahres schaffen. Das ist natürlich sehr sportlich und wird unmöglich, wenn die Bundestagswahl komplett oder in Teilen wiederholt werden muss“, erklärte am Freitag die für die Verwaltungsmodernisierung zuständige Staatssekretärin, Martina Klement, die vor ihrem Wechsel in den Senat im Mai 2023 viele Jahre das Büro des Parlamentarischen Geschäftsführers der CSU-Landesgruppe im Bundestag geleitet hatte. Sie kann sich vorstellen, dass ein terminfreier Tag helfen könnte.

„Wir sollten meines Erachtens ausprobieren, terminfreie Tage in den Bürgerämtern anzubieten“, sagte Klement und verwies auf eine Statistik aus dem vergangenen Jahr. 2022 waren laut Klement 2,4 Millionen Anliegen durch die Bürgerämter bearbeitet worden. Termine wiederum waren lediglich 1,9 Millionen gebucht worden. 500.000 Anliegen wurden dementsprechend ohne Termin bearbeitet.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Neben terminfreien Tagen könnte sich Klement außerdem Check-in-Verfahren am Eingang ähnlich wie an Flughäfen vorstellen. Und dass noch mehr Kunden die Online-Angebote nutzen – denn 250 Dienstleistungen könnten bereits daheim am Computer bearbeitet werden. Die Resonanz ist derzeit allerdings noch mau. Kfz-Zulassungen, bequem laut Klement online zu beantragen, würden kaum genutzt, nur 20 Prozent hätten das Angebot bislang wahrgenommen. Dabei bekäme man sogar die Plakette nach Hause geschickt.

Überhaupt soll vieles digitaler werden. Dienstleistungen wie das Abholen von Ausweisdokumenten sollen in Bürgerämtern künftig nicht nur „schnell, unkompliziert und modern“ über die Bühne gehen, so der Vorsatz. Durch die „digitale Unterstützung einiger Teilprozesse“ soll den Ber­li­ne­rn auch „ein neues Beantragungs- und Abholerlebnis ermöglicht werden“. Das jedenfalls ist das erklärte Ziel des Pilotprojekts „Bürgeramt der Zukunft“, bei dem es darum geht, Bürgerämter nutzerfreundlicher aufzustellen.

Fünf neue Bezirksämter sollen Ablauf schneller machen

Doch bis alles läuft, ist es noch ein langer, steiniger Weg. Das weiß auch die Staatssekretärin Klement. Denn die Probleme sind längst nicht aus der Welt geschafft: Viele Stellen sind unbesetzt, gerade die Jobs in den Bürgerämtern missfallen vielen – sei es wegen unfreundlicher Kunden oder unflexibler Arbeitszeiten. 100 neue Stellen sind für die fünf neuen Bezirksämter geschaffen worden, erst 20 sind besetzt, und zwar in der Klosterstraße. Für andere geplante Bürgerämter, wie in Pankow, werden noch Standorte gesucht. Insgesamt sollen vier voraussichtlich 2024 und 2025 dazukommen, sagte Martina Klement. Sie sind in Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und eben in Pankow geplant. In diesen vier Bezirken sei der Bedarf am größten, so ihre Begründung.

Klement geht davon aus, dass die ersten beiden in Spandau und Marzahn-Hellersdorf im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Mögliche Standorte habe man bereits im Blick. In Köpenick werde derzeit das alte Rathaus umgebaut. „Das gesamte Bezirksamt ist umgezogen nach Adlershof und hat dort ein Bürgeramt in Betrieb genommen“, sagte sie. Die Idee sei, dass dieses Bürgeramt dort bleibe, wenn das Bezirksamt zurück ins Rathaus Köpenick zieht. Auch in diesem Fall sei die Umsetzung eher für 2025 zu erwarten. Die CSU-Frau aus Bayern hat sich einiges vorgenommen.