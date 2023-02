Berliner CDU-Chef schließt Zusammenarbeit mit Grünen aus Berlins CDU-Chef Kai Wegner hält eine Zusammenarbeit mit den Grünen nach der Wahlwiederholung zum Abgeordnetenhaus für ausgeschlossen. „Was die Grünen und Fr... dpa

Berlin -Berlins CDU-Chef Kai Wegner hält eine Zusammenarbeit mit den Grünen nach der Wahlwiederholung zum Abgeordnetenhaus für ausgeschlossen. „Was die Grünen und Frau Jarasch im Wahlkampf fordern, gerade auch in der Verkehrspolitik, ist mit mir nicht zu machen. Punkt“, sagte er im Interview mit dem „Tagesspiegel“ (Samstag). Er begründete das mit Plänen der Grünen, die Hälfte der Parkplätze in der Hauptstadt entfernen zu wollen - das sei „eine einseitige Politik gegen das Auto“, so Wegner.