Berlin - Die Personalie Hans-Georg Maaßen lässt der CDU keine Ruhe. Der wegen latenter AfD-Nähe und vieler rechter Sprüche heftig umstrittene frühere Verfassungsschutz-Chef will bekanntlich den Wahlkreis Südthüringen direkt gewinnen und auf diese Weise in den Bundestag kommen. Dazu gibt es jede Menge Kritik, aber auch einige Wahlkampfhilfe. Jetzt hat der Besuch des Berliner CDU-Politikers Frank Henkel in Schleusingen bei Suhl für Aufregung gesorgt.