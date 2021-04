Berlin - Es kommt immer auf die Perspektive an. Der Vorstand der Berliner CDU hatte für die Wahl der Bundestags-Landesliste am Sonnabend eine buntgemischte Liste zusammengestellt – und diese wurde von den Delegierten auf allen Positionen bestätigt. Das ist ein Vertrauensbeweis für jeden einzelnen Kandidaten, zuallererst ein Sieg des Parteivorsitzenden Kai Wegner, der die Liste genau so vorgeschlagen hatte. Doch wo es Sieger gibt, gibt es auch Verlierer. Vor allem der Berliner Osten ist vielen zu kurz gekommen. Nun werden die Monate bis zur Wahl zeigen, wie tief die Verletzungen gehen. Und es wird sich zeigen müssen, ob die Berliner CDU tatsächlich Gesamt-Berlin vertritt.