Der Berliner CDU-Abgeordnete Kurt Wansner hat die Entscheidung der Thüringer CDU verteidigt, die mit Stimmen der AfD eine Steuersenkung durchs Parlament gebracht hatte. In Erfurt beschlossen Christdemokraten, FDP und AfD kürzlich einen CDU-Antrag für eine Anpassung der Grunderwerbsteuer – gegen den Willen der rot-rot-grünen Minderheitsregierung.



Die Mehrheit für den CDU-Antrag war nur deshalb möglich, weil die AfD-Fraktion dafür stimmte. Das hat eine neue Diskussion über den Umgang mit der AfD ausgelöst.

Kurt Wansner unterstützt Standpunkt von CDU-Chef Friedrich Merz

Der Kreuzberger Abgeordnete Wansner sagte der Berliner Zeitung, er unterstütze die Aussage von CDU-Chef Friedrich Merz „zu hundert Prozent“. Merz war der Thüringer CDU in einem Interview zur Seite gesprungen: „Wir richten uns nicht danach, wer zustimmt, sondern wir richten uns danach, was wir in der Sache für richtig halten, und dabei bleibt es“. Dazu Wansner: „Wenn wir als Fraktion einen für die Menschen in Thüringen hervorragenden Antrag einbringen, werden wir diesen nicht zurückziehen, weil die Falschen diesem Antrag zustimmen.“

In Berlin, wo die CDU regiert, spielt das Thema derzeit ohnehin keine Rolle: Gemeinsam mit der SPD haben die Christdemokraten eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus.



Weiter sagte Wansner, man könnte seine demokratischen Grundzüge über Bord werfen, wenn man Anträge davon abhängig machen würde, wer diese unterstütze. Der Berliner CDU-Mann kritisierte die rot-rot-grüne Regierung in Thüringen: Diese hätte dem Antrag auch zustimmen oder einen ähnlichen Antrag stellen können – das hätte sie aber nicht gewollt.

Umgang mit AfD: Aussagen von Merz sorgen für Unruhe in der Partei

Erst im Juli hatte Merz mit seinen Aussagen im ZDF-Sommerinterview für Wirbel gesorgt. Damals schloss der CDU-Chef eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht aus. Nach heftiger Kritik aus seiner eigenen Partei relativierte er seine Äußerungen.



Mit seinem Standpunkt, dass sich die CDU bei einer Abstimmung nicht danach richte, wer einem Antrag zustimme, sorgte Merz erneut für innerparteiliche Diskussionen. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, kritisierte das Agieren der thüringischen Parteifreunde. Merz wiederum nannte das eine „Einzelmeinung in der CDU“. Die AfD in Thüringen wurde vom Verfassungsschutz 2021 als „erwiesen rechtsextrem“ eingestuft.

Auf die Frage der Berliner Zeitung, was der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) von Merz’ Äußerung halte, verweist die CDU-Berlin auf einen Tweet von Juli: Wegner hatte damit auf das ZDF-Sommerinterview des Bundesvorsitzenden reagiert. „Die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung. Wo soll es da ZUSAMMENarbeit geben? Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist.“ Unklar ist, ob Wegner das auch auf die konkrete Entscheidung der Thüringer CDU-Fraktion bezieht.

Friedrich Merz: „Es gab keine Zusammenarbeit in Thüringen“

Gegenüber der Augsburger Allgemeinen betonte Merz zuletzt, dass es in Thüringen keine Zusammenarbeit gegeben habe. Die AfD feiert derweil ein Ende der viel zitierten „Brandmauer“, und auch in Berlin erklärte die AfD, dass man gemeinsam für eine Senkung der Grundsteuer stimmen könne.



Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, plant die CDU in Thüringen, erneut einen Antrag vorzuschlagen, dem die AfD wahrscheinlich zustimmen würde: für ein Genderverbot in Schulen und Behörden.