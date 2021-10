Berlin - Die Corona-Zahlen steigen, dennoch will der scheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ Ende November auslaufen lassen. Nun will sich die SPD nach eigener Aussage mit ihren möglichen künftigen Koalitionspartnern in der Ampel auf neue Regelungen im Infektionsschutzgesetz einigen. Vor allem in den Bundesländern werden diese Übereinkünfte mit Spannung erwartet.