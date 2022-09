Berliner Feuerwehrchef geht gegen umstrittenes Video vor Berlins Feuerwehrchef Karsten Homrighausen geht gegen die seiner Ansicht nach verunglimpfende Darstellung eines führenden Mitarbeiters in einem Video-Clip vo... dpa

PRODUKTION - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Berlins Feuerwehrchef Karsten Homrighausen geht gegen die seiner Ansicht nach verunglimpfende Darstellung eines führenden Mitarbeiters in einem Video-Clip vor. In Abstimmung mit Polizei und Staatsanwaltschaft werde geprüft, welche juristischen Schritte möglich seien, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. „Wir müssen davon ausgehen, dass das Video aus den Reihen der Feuerwehr kommt. Das gilt es zu prüfen“, erklärte er. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.