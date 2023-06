Berliner Grüne beraten auf Parteitag über Klimapolitik

Berlin -Die Berliner Grünen treffen sich am Samstag (11.00) zu ihrem ersten Parteitag nach der Wiederholungswahl. Im Mittelpunkt der Landesdelegiertenkonferenz im Stadtteil Moabit steht die Klimapolitik. Der Landesvorstand hat dazu einen Leitantrag vorgelegt, in dem eine stärkere Verankerung des Klimaschutzes in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber auch in der Wirtschaft gefordert wird. Auch um die umstrittenen Straßenblockaden der Klimaschutzgruppe Letzte Generation soll es auf dem Parteitag gehen.

Das ernüchternde Abschneiden der Grünen bei der Wiederholungswahl im Februar und eine Analyse der Gründe sollen auf dem Parteitag keine große Rolle spielen. Hierzu ist nach Angaben der Parteispitze am 14. Juni ein sogenannter kleiner Parteitag geplant. Die Grünen hatten bei der Wahl 18,4 Prozent erreicht und waren damit hinter der CDU und ganz knapp hinter der SPD auf Platz drei gelandet. Die Regierungsbeteiligung ging nach gut sechs Jahren verloren, weil sich die SPD für eine Koalition mit der CDU und gegen eine Fortsetzung des Dreierbündnisses mit Grünen und Linken entschied.