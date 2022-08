Berliner Grüne: Nachfolger für Neun-Euro-Ticket gefordert Angesichts der steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten haben die Berliner Grünen eine Weiterführung des 9-Euro-Tickets sowie zusätzliche Unterstützungen... dpa

Berlin -Angesichts der steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten haben die Berliner Grünen eine Weiterführung des 9-Euro-Tickets sowie zusätzliche Unterstützungen gefordert. „Wir wollen diese kurzfristige Maßnahme zu einer langfristigen ausbauen“, sagte die Grünen-Sprecherin für Mieten und Wohnen, Katrin Schmidberger, am Freitag. Die Monatsfahrkarte solle dann 29 Euro für den Regionalverkehr in Berlin und 49 Euro für ganz Deutschland kosten. Der Bund sollte diese Maßnahme weitestgehend bezahlen. „Das Land kann das nicht alleine stemmen“, so Schmidberger.