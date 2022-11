Berliner Grüne wollen Jarasch zur Spitzenkandidatin küren Die Berliner Grünen wollen am Samstag (ab 11.00) Bettina Jarasch zu ihrer Spitzenkandidatin für die Wahlwiederholung am 12. Februar küren. Die 53-Jährige ist... dpa

Umweltsenatorin Bettina Jarasch verfolgt die Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Die Berliner Grünen wollen am Samstag (ab 11.00) Bettina Jarasch zu ihrer Spitzenkandidatin für die Wahlwiederholung am 12. Februar küren. Die 53-Jährige ist Senatorin für Umwelt und Mobilität im rot-grün-roten Senat und führte die Grünen bereits im Vorjahr in den Wahlkampf. Auf ihrem Kleinen Parteitag wollen die Grünen außerdem ihre programmatischen Schwerpunkte für den Wahlkampf beschließen. Sie fordern unter anderem ein „Update“ für Politik und Verwaltung, damit die Stadt besser funktioniert.