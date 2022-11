Berliner Grüne wollen mit Jarasch Rathaus erobern Berlins Grüne setzen bei der Wiederholungswahl auf Sieg. Damit das gelingt, sehen sie sich im Wahlkampf wohl als Opposition innerhalb der Regierungskoalition. dpa

Die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Bettina Jarasch,lächelt in die Kamera. Paul Zinken/dpa

Berlin -Die Berliner Grünen wollen bei der Wiederholungswahl am 12. Februar ihre neue Chance nutzen und das Rote Rathaus erobern. „Berlin hat eine neue Führung verdient“, sagte Umwelt- und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch am Samstag auf einem Kleinen Parteitag in Mitte, bei dem die Partei offiziell in den Wahlkampfmodus schaltete. „Und ich bin bereit, diese Führung zu übernehmen.“