Es ist das wichtigste Vorhaben des noch neuen schwarz-roten Berliner Senats. Am Dienstag beschloss die Landesregierung den Berliner Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025. Demnach stehen im kommenden Jahr 38,629 Milliarden Euro für Personal und Investitionen zur Verfügung, im Jahr darauf sind es 39,871 Milliarden Euro. Dem stehen Einnahmen von 35,866 Milliarden Euro (2024) beziehungsweise 37,346 Milliarden Euro (2025) gegenüber. Berlins Schulden dürften sich in dieser Zeit von derzeit gut 66 Milliarden Euro auf knapp 67 Milliarden Euro erhöhen. Das wurde auf der anschließenden Pressekonferenz bekannt gegeben.



Hätte es noch eines Beweises für das Gewicht der Entscheidung gebraucht, voilà: Die Berliner Landesregierung schickte ihre drei politischen Schwergewichte vor die Presse. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wurde von seinen Vizes Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und Finanzsenator Stefan Evers (CDU) begleitet.

Berlins Regierungschef Kai Wegner: Das ist ein guter Tag für Berlin

Wegner sprach von „einem guten Tag für Berlin“, schließlich sei es der Koalition gelungen, einen „Chancen- und Zukunftshaushalt“ zu schreiben. Man habe einen klaren Schwerpunkt auf Bildung inklusive Ausbildungsoffensive für Lehrer und doppelt so stark ausgestatteter Schulbauoffensive (allein 1,5 Milliarden Euro pro Jahr) gesetzt, sagte er.

Der Ausbau der Sicherheit mit mehr Investitionen in Polizeipersonal (plus 205 Stellen bis 2025) und Gerätschaften wie Bodycams und Taser sowie 92 zusätzlichen Stellen bei der Feuerwehr sei finanziell abgesichert. Außerdem werde verstärkt auf gute Wirtschaft und auf mehr soziale Sicherheit gesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Digitalisierung der Verwaltung. Das alles sei zusammen „das Beste für Berlin“, so Wegner, „unser Arbeitsthema“, woran der Regierungschef bei der Gelegenheit erinnerte.

Mit dem neuen Etat hat der Senat fast alle Rücklagen aufgebraucht

Und Wegner stellte noch etwas anderes heraus: „Mit diesem Doppelhaushaushalt sind Investitionen und Projekte möglich, die in der Vergangenheit nicht möglich waren.“ Das mag sein, zur Wahrheit gehört aber auch, dass der schwarz-rote Senat so gut wie alle Rücklagen der Vorgängersenate aufgebraucht hat.



Finanzsenator Evers erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass der letzte normale Haushalt der des Jahres 2019 war: vor Corona, vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit all seinen Folgen für Energieversorgungssicherheit und Geldwertstabilität. „Die Spielräume werden kleiner“, sagte Evers, dennoch sei es richtig, Raum für Möglichkeiten zu schaffen.

Und dies sei nur möglich, weil auch zuvor in den Krisen nicht gespart wurde, sondern Rücklagen angeschafft wurden. „Zum Glück gab es Rücklagen“, so Evers, deshalb sei auch sein Entwurf „gerade kein Kürzungshaushalt“. Denn eines sei sicher: „Viele Investitionen duldeten keinen Aufschub.“ Außerdem habe man für die bevorstehenden Tariferhöhungen für die Angestellten des öffentlichen Dienstes vorgesorgt.

Erst auf Nachfrage erklärt der Finanzsenator in der PK zum Doppelhaushalt, dass er 300 Mio. Euro jährlich für das #29EuroTicket veranschlagen will. Bestätigt wird, dass der #Senat noch immer kein geeintes Modell für das Ticket hat. #AGH #Berlin — Kristian Ronneburg (@k_ronneburg) July 11, 2023

Einen tieferen Schluck aus der Pulle genehmige sich der Senat beim geplanten 29-Euro-Ticket. Dafür stünden jeweils 300 Millionen Euro zur Verfügung. Doch noch müsse mit Brandenburg verhandelt werden.



Und noch etwas anderes kam Berlins derzeitigem Haushälter zugute: Das Steueraufkommen, die Einnahmen des Landes Berlin also, waren – und seien es noch – auch in der Krisenzeit verhältnismäßig positiv gewesen, in jedem Fall über dem Bundesdurchschnitt. „Berlin hat sich in allen Krisenlagen als resilienter erwiesen als viele andere Bundesländer.“ Und das sei keine Selbstverständlichkeit. Ein Satz, den man getrost auch als Lob an die rot-grün-rote Vorgängerregierung lesen konnte.

Finanzsenator Stefan Evers will bald ohne neue Schulden auskommen

Nun gehe es darum, Berlin zukunftsfest zu machen. Und dann gab Evers ein Ziel aus, das jeder Finanzsenator an seiner Stelle ausgegeben hätte: „In den kommenden Jahren wollen wir wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt kommen“, zu einem Konsolidierungskurs, einer Normalisierung. Möglichst ohne neue Schulden.



Bei diesen Worten hatte er Franziska Giffey auf seiner Seite. Das sei ein Haushalt „back to normal“, sagte die SPD-Vorsitzende, als sie erklären sollte, dass ausgerechnet zwei SPD-Verwaltungen (Wirtschaft und Soziales) im Jahr 2025 sogar weniger Geld zur Verfügung haben sollen als 2024. „Wir sind sehr froh, dass wir bestimmte Akutlagen nicht mehr haben“, sagte sie und nannte die zu Ende gehenden Sonderausgaben für die Stützung der krisengeplagten Wirtschaft und der Versorgungskosten für die mehr als 300.000 ukrainischen Kriegsflüchtlinge.



Stattdessen werde zum Beispiel die soziale Wohnbauförderung massiv erhöht. Dieses Jahr stünden dafür 750 Millionen Euro zur Verfügung, in den kommenden beiden Jahren seien es jeweils 1,5 Milliarden Euro.

In Zeiten Erstarkens von rechten Netzwerken und steigender Diskriminierung, setzen wir mit dem Haushaltsentwurf ein Zeichen: Gegen Hass und Hetze, gegen Diskriminierung. Berlin ist die Stadt der Vielfalt und dafür wollen wir Geld in die Hand nehmen. #SozialesBerlin https://t.co/OdmpcLRBWP — Max Landero (@MaxLandero) July 11, 2023

Den vielen Kritikern des Entwurfs, die zuvor vor einem sozialen Kahlschlag gewarnt hatten, hielt Evers entgegen: Diesen gebe es nicht. Im Gegenteil werde auch in diesem Bereich weiterhin in Stellen und existierende Projekte investiert.



Eines der umstrittensten Themen ist seit Monaten die weitere Finanzierung des Radwegeausbaus in der Stadt. Fahrradlobbyisten sowie grüne und linke Oppositionspolitiker mutmaßten massive Kürzungen. Falsch, so Evers, das sei ein Zerrbild. Er habe in einem ersten Eckpunktepapier lediglich die Ausgaben bewilligt, die die ehemalige Grünen-Verkehrssenatorin Bettina Jarasch 2022 tatsächlich verbraucht hat. Nun gebe es weit mehr Geld für Radwege, nämlich 61 Millionen Euro. Evers: „Ich habe wahrgenommen, dass der Ansatz meines Grünen-Vorgängers, die Festsetzung anhand der Zahlen aus der Verkehrsverwaltung nach unten anzulegen, massiv kritisiert wurde.“ Jetzt gebe es höhere Ansätze, schließlich wolle der neue Senat „mehr und sichere Radwege“. Und auch die Bezirke hätten in Summe sehr viel mehr Geld erhalten als zunächst befürchtet.

#Berlin: Für die #Radwege-Planung stehen im Haushalt 2024/2025 rund 59.13 Millionen

Euro zur Verfügung. 2022/2023 waren es zusammen rund 65,4 Millionen Euro. #SchwarzRot — Nicolas Šustr @NicolasSustr@berlin.social (@NicolasSustr) July 11, 2023

Ich halte es da lieber mit Helmut Kohl: „Entscheidend ist, was hinten rauskommt“. Nicht die Zahlen im HH sondern die zusätzichen KM an Radwegen zählen am Ende! — ✘ Alexander J. Herrmann (@A_J_Herrmann) July 11, 2023

Vorsichtiges Lob kam vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Berliner Landesvorsitzende Katja Karger sprach von einem „akzeptablen Ansatz“. Mehr war wohl nicht zu erwarten. Neben „beherzten Investitionen“ in bessere Bildung, zukunftsfähige und bürgernahe Verwaltung, belastbare soziale Infrastruktur, leistungsstarke Mobilität und bezahlbares Wohnen begrüße sie vor allem „das mutige Bekenntnis zur sozialen Stadt Berlin“, sagte Karger. Es sei gut, dass nach drei schweren Krisenjahren „nun weiter soziale und Jugendprojekte und besonders stark der soziale Wohnungsbau gefördert werden sollen“.

Die Opposition kritisierte den Haushaltsentwurf dagegen erwartungsgemäß scharf. Grünen-Fraktionschef Werner Graf monierte unter anderem, dass Rücklagen „verbrannt“ und die Bezirke nicht ausreichend finanziell ausgestattet würden. „Mit diesem Haushalt geht die neue Regierung eine gefährliche Wette für die Zukunft ein. Nur weil man sich nicht über Prioritäten einigt, riskiert der Senat, dass der nächste Doppelhaushalt zu einem radikalen Sparhaushalt wird“, sagte Graf. Das sei eher ein Wahlkampfhaushalt als seriöse langfristige Finanzpolitik.

Opposition kritisiert „verbrannte Rücklagen“ und getarnte Schulden

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker erklärte, der Entwurf des Senats gefährde die finanzielle Zukunftsfähigkeit Berlins, unter anderem, weil keine Schuldentilgung vorgesehen sei. „Im Gegenteil: Durch die angekündigten, als ‚Vermögen‘ bezeichneten Sonderschulden für den Klimafonds wird die Rekordverschuldung absehbar sogar noch massiv ausgebaut.“ Da nun die Rücklagen aufgebraucht seien, wachse der Druck auf künftige Haushalte.



Der Bund der Steuerzahler äußerte sich besorgt über die erneute Steigerung der Ausgaben. „Ein Sparhaushalt ist das nicht“, erklärte der Landesvorsitzende des Verbands, Alexander Kraus. Zu kritisieren sei auch, dass der Senat an der Schuldenbremse und dem Haushalt vorbei mit dem geplanten Sondervermögen zum Klimaschutz erhebliche neue Schulden plane.

Die Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg hält das Sondervermögen dagegen für richtig. „Angesichts der angespannten Wirtschaftslage und Anzeichen einer Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt ist das keine leichte Aufgabe. In dieser Situation sollten Investitionen Priorität haben, die die Unternehmen stärken, die Arbeitsplätze sichern und dem Standort helfen“, heißt es in einer Mitteilung. Berlin übernehme mit dem Sondervermögen Klimaschutz eine Vorreiterrolle.