Berliner Haushalt: „Wünsch-dir-was-Projekte“ oder „Luft zum Atmen“?

Der schwarz-rote Berliner Senat hat sich auf eines seiner wichtigsten Vorhaben für dieses Jahr verständigt. Der Etatplan umfasst Ausgaben von 38,63 Milliarden Euro im Jahr 2024 und von 39,87 Milliarden Euro im Jahr 2025. Zum Vergleich: Das Haushaltsvolumen für das laufende Jahr 2023 beträgt 37,75 Milliarden Euro. Die schwarz-rote Koalition sowie Wirtschaftsverbände und auch Gewerkschaften bewerten das Werk positiv, nach dem Motto: Es hätte schlimmer können. Schließlich hatten zuvor Horrorszenarios von sozialpolitischen Sparorgien die Schlagzeilen bestimmt.

Doch stimmt das überhaupt? Hätte es schlimmer kommen können? Ist es nicht schon schlimm genug? Immerhin werden Berlins Schulden in den nächsten zwei Jahren von rund 66 Milliarden Euro auf fast 67 Milliarden Euro steigen. Damit zementiert die Hauptstadt ihren 3. Platz in der Rangliste der Pro-Kopf-Verschuldung hinter Hamburg und Bremen. Ist das also wirklich „ein guter Tag für Berlin“, wie es der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Dienstag nach der Vorstellung des Haushaltsentwurfs sagte?

Berlins FDP: „Sinnlos-Vorhaben und Wünsch-dir-was-Projekte“

Die schärfsten Mahner und Kritiker kommen von der FDP. Die jüngst bei der Wiederholungswahl aus dem Abgeordnetenhaus gekegelte Partei erkennt im Etatentwurf vor allem einen „enormen Ausgabenhunger“ und mahnt einmal mehr eine „schlankere, effizientere und besser aufgestellte Verwaltung“ an.



Für den Berliner FDP-Chef und Bundestagsabgeordneten Christoph Meyer ist klar: „Für Berliner Sonderwege und ,Wünsch-dir-was-Projekte‘ gibt es keinen finanziellen Spielraum.“



In seiner Mitteilung zählt Meyer den Ankauf von Wohnungen, das geplante Klimasondervermögen von bis zu zehn Milliarden Euro, die Wiedereinführung des 29-Euro-Tickets oder die Rekommunalisierung der Fernwärme sowie der Gasag auf. In Meyers Augen sind dies alles „Sinnlos-Vorhaben“, für die Berlins Ressourcen verschleudert würden.

In der Krise spart man nicht, man investiert Raed Saleh, Berliner SPD-Chef

Einer der Baumeister des schwarz-roten Zahlenwerks ist Raed Saleh, als Partei- und Fraktionschef der SPD einer der einflussreichsten Männer in der Berliner Landespolitik. Und im Gespräch mit der Berliner Zeitung sieht Saleh den Haushaltsplan naturgemäß völlig anders als die FDP. „Es bleibt dabei: In der Krise spart man nicht, sondern man investiert“, sagt Saleh. „Mit diesem Haushalt ermöglichen wir, dass die Leute über die Runden kommen können. Sie brauchen Luft zum Atmen.“ Außerdem müsse man die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt nach der Corona-Delle weiter anschieben, so Saleh. Die Voraussetzungen dafür seien gut, sagt er und nennt unter anderem die Areale der früheren Flughäfen Tegel und Tempelhof als Flächenpotenziale.



Aufschwung durch kräftige Investitionen und dadurch wachsende Steuereinnahmen also. Doch kann die Rechnung aufgehen? So gibt Finanzsenator Stefan Evers zu bedenken, dass Berlin nun fast alle Rücklagen aus den vergangenen Jahren aufgebraucht habe, die Spielräume würden kleiner.

Berliner Unternehmensverband warnt vor teurem Schuldendienst

Und schon jetzt drücken die Schulden. So könnte die Zinslast bei weiteren Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank von zuletzt einer Milliarde Euro auf 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2026 steigen. Das fürchtet nicht nur Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB).



„Natürlich wird der nächste Haushalt schwierig, aber wir werden wieder vorsorgen“, sagt Saleh. Er meint damit das bis zu zehn Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Klimaschutz, auf das sich Schwarz-Rot im Koalitionsvertrag geeinigt hat. Da solch ein Sondervermögen üblicherweise nie komplett angetastet werde, könnten mit dem Rest neue Rücklagen gebildet werden – für noch schwerere Zeiten.

Berliner SPD-Chef tritt gegen die Grünen nach

Und eines will sich Saleh nicht nehmen lassen: einen kräftigen Tritt ans Schienbein des früheren Koalitionspartners, den Grünen. „Die Alternative der Grünen wäre ein Haushalt mit sozialem Kahlschlag gewesen“, so Saleh. Das sei für die SPD inakzeptabel und letztlich einer der Gründe, warum die Partei nach der Wahl einen weiter möglichen rot-grün-roten Senat ablehnte und stattdessen mit der CDU koalierte.