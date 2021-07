Berlin - Politiker werden derzeit nicht müde, zum Impfen zu motivieren. Delta ist auf dem Vormarsch, die Impf-Unlust nimmt zu – und dann sind da noch die Kinder und Jugendlichen, die ebenso in die Impfkampagne mit aufgenommen sind. Trotz der negativen Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die 12- bis 16-Jährigen nur mit Vorerkrankungen zu impfen. Für diese Altersgruppe ist bereits der Impfstoff Biontech zugelassen worden. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es derzeit keinen zugelassenen Impfstoff.

Daher drückt die Politik auf die Tube. So forderte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Stiko auf, sich für Immunisie­rungen von Jugendlichen auszusprechen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bekräftigte erneut die Posi­tion, Jugendliche schnell zu impfen. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rät zu einem raschen Handeln. Bis Ende August könnte allen Kindern und Jugendlichen eine Impfung verabreicht werden, bekräftigte er am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. Zwar sagte der CDU-Politiker: „Ich finde, wir sollten die Kinder und Jugendlichen selbst entscheiden lassen.“ Er fügte allerdings hinzu: Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) seien wichtige Leitlinien, aber es gebe eben einen sicheren und zugelassenen Impfstoff für alle Menschen über zwölf Jahren, der nach individueller Abwägung und Entscheidung verabreicht werden könne. Laut Spahn sind derzeit etwa 500.000 der 12- bis 18-Jährigen mindestens einmal geimpft. Das entspricht knapp zehn Prozent.

Neben dem Turbo, den die Politik jetzt einlegt, bleibt allerdings die Frage: Wer impft eigentlich die Kinder und Jugendlichen? An wen können sich Eltern wenden?

Allein in den sechs, vom Deutschen Roten Kreuz betriebenen Impfzentren in Berlin werden derzeit kaum 12- bis 16-Jährige geimpft, ergaben Nachfragen der Berliner Zeitung. DRK-Sprecherin Regina Kneiding bestätigte: „Die Ärzte halten sich in der Regel an die Stiko-Empfehlungen. Daher ist es momentan schwierig, Kinder und Jugendliche in den Impfzentren zu impfen.“ Sie fügte hinzu: „Da es im Moment noch nicht die eindeutige Impfempfehlung gibt, ist es umso wichtiger, dass sich die Erwachsenen impfen lassen – Lehrer, Erzieher und Eltern.“ In Brandenburg sieht es ähnlich aus.

Bleiben also die Ärzte – Allgemeinmediziner wie Kinderärzte. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es eine Liste von impfwilligen Ärzten. Auf Nachfrage sagten mehrere Ärzte allerdings, sie würden derzeit keine Kinder und Jugendlichen impfen. Eltern sollten sich an Kinderärzte wenden. Doch auch dort gibt es Skepsis, bestätigt man beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Der Pressesprecher Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) kritisiert dabei vor allem den politischen Druck, der damit auf die Stiko aufgebaut werde. Sollten die Daten ergeben, dass eine Impfung von Kindern und Jugendlichen generell eher sinnvoll ist, dann würden sich die Empfehlungen der Stiko auch schnell ändern, ist Maske überzeugt.

Auch der Vorstandsvorsitzende des Hausärzteverbandes Berlin und Brandenburg, Wolfgang Kreischer, beobachtet das. Kreischer impft selbst Kinder und Jugendliche in seiner Praxis in Zehlendorf. Er sagt aber auch: „Viele Kollegen sind eher zurückhaltend.“

Allgemeinmediziner Erik-Delf Schulze aus Pankow sagt zur Berliner Zeitung: „Ich impfe niemanden unter 18, das überlasse ich den Kinderärzten, weil ich bis über die Grenzen ausgelastet bin. Ich berate aber die Eltern und Jugendlichen entsprechend der Stiko-Empfehlungen.“ Die Nachfrage halte sich bei ihm in Grenzen, wahrscheinlich weil die Eltern gleich zum Kinderarzt gehen.

Auch Norman Heise, Vorsitzender vom Landeselternausschuss in Berlin, registriert sehr kontroverse Meinungen in der Berliner Elternschaft. „Es ist für viele Eltern eine schwere Entscheidung. Die einen sind unsicher nach der Stiko-Empfehlung – auch wegen möglicher Impfnebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen. Andere möchten weitere Studien abwarten, wieder andere lassen ihre Kinder impfen, weil sie nicht wollen, dass diese an Corona erkranken.“

Heise sagt aber auch: „Uns ist nach wie vor wichtig, dass es keine Impflicht für Schüler gibt. Die Debatte darf nicht darauf hinausführen, dass Präsenzunterricht nur dann stattfinden kann, wenn Kinder und Jugendliche geimpft sind.“ Eltern, Lehrer und Erzieher sollten sich impfen lassen, um die Schüler weitgehend vor Ansteckungen zu schützen.