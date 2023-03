Berliner Jusos: Bei Schwarz-Rot droht SPD die „Verzwergung“ Aus Sicht der Jugendorganisation der Hauptstadt-SPD wäre eine schwarz-rote Koalition schlecht für die Stadt und auch für die Sozialdemokraten. „Die Stadt wür... dpa

Delegierte halten am Rande der Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin im Willy-Brandt Haus Schilder in die Höhe. Fabian Sommer/dpa

Berlin (dpa/bb) -Aus Sicht der Jugendorganisation der Hauptstadt-SPD wäre eine schwarz-rote Koalition schlecht für die Stadt und auch für die Sozialdemokraten. „Die Stadt würde in einer Law-and-Order-Politik versinken, die alle kriminalitätsbelasteten Orte – etwa in Neukölln – videoüberwachen lässt“, sagte die Berliner Co-Vorsitzende der Jusos, Sinem Taşan-Funke, der Tageszeitung „taz“ (Montag). „Der SPD droht die Verzwergung. Vor allem drohen wir den Anschluss an die jüngeren Menschen dieser Stadt zu verlieren“, warnte sie. „Bei den unter 24-Jährigen haben ja nicht einmal 23 Prozent CDU und SPD gewählt.“